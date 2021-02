Fijan nuevamente audiencia para dictar sentencia contra Rafael Quispe por el caso Felipa Huanca

Fuente: Radio Fides

Una nueva audiencia de Conclusión de Juicio y Sentencia fue fijada para desarrollarse mañana viernes 12 de febrero a las 09:00 en contra del candidato a la Gobernación paceña por Somos Pueblo, Rafael Quispe, por los delitos de violencia y acoso político presuntamente cometidos contra Felipa Huanca cuando ella en 2015 era aspirante a la regencia del gobierno departamental de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El también exministro de la gestión transitoria, manifestó a radio Fides que se presentará en persona al Tribunal Primero de Sentencia y Violencia contra la Mujer, asimismo, aseveró que la justicia decidió imprimir una especie de “acoso y amedrentamiento” sistemático.

“Este proceso es porque he denunciado el desfalco millonario al Fondo Indígena y a cada momento me citan, me han detenido, me han torturado (…) ya siento el acoso político, me están impidiendo hacer campaña para las subnacionales”, aseveró.

En 2015, cuando Rafael Quispe fungía como diputado nacional, efectuó una serie de denuncias por presuntos hechos de corrupción contra Felipa Huanca por el caso del desfalco millonario al Fondo Indígena, según la defensa de Huanca, estas acusaciones afectaron la campaña electoral de su defendida y provocaron su eventual derrota en la pugna por la gobernación paceña.