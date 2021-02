Fiscalía procesa a expresidenta Añez por «desobediencia» y pide cárcel para exministra Roca

La exmandataria de Bolivia acudió ayer a la Fiscalía, se abstuvo de declarar y presentó un “recurso de incompetencia”. El Ministro de Justicia dice que se la procesa por “negligencia en el manejo de la pandemia”.

La expresidenta Jeanine Añez acudió ayer a la Fiscalía en Trinidad y se abstuvo de declarar. Foto:APG

Cándido Tancara Castillo / La Paz

La expresidenta Jeanine Añez es procesada desde ayer por “delitos de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad” en la Fiscalía de Beni, donde la exmandataria acudió y se abstuvo de declarar porque, dijo, “goza” de juicio de responsabilidades. En La Paz, el Ministerio Público anunció que emitirá una imputación formal para Eidy Roca, exministra de Salud, y solicitará su detención preventiva porque tiene “suficientes elementos” en el caso de 324 respiradores chinos, adquiridos supuestamente con sobreprecio. Analistas y exautoridades calificaron los procesos jurídicos de persecución política.

“He sido citada en la Fiscalía con amenaza de que me detengan. Es un caso sin fundamento y al salir en plena campaña, es una persecución política. A pesar de este ataque, mi prioridad sigue siendo el Beni. Aquí estoy y aquí estaré”, publicó ayer antes del mediodía la exmandataria en Twitter.

Aunque la citación fiscal otorgaba 24 horas a la exmandataria para que acudiera a la Fiscalía, Añez lo hizo en horas de la tarde del lunes y entonces se abstuvo de declarar. “Esto es un acto fiscal totalmente inconstitucional, puesto que todos (saben) que yo gozo de juicio de responsabilidades. Pero lo que no he querido es entorpecer la acción, entonces he venido y me he abstenido (de declarar), como es mi derecho constitucional”, dijo. Informó que su defensa presentó ayer un “recurso de incompetencia” ante la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Sucre.

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró ayer a El Deber que “el juicio contra Añez es por negligencia en el manejo de la pandemia”. Dijo que el juez que solicitó el requerimiento fiscal “no está pidiendo su detención porque ella ha sido presidenta, tiene un privilegio constitucional y de este modo tendrá que ser enjuiciada en un juicio de responsabilidades”.

El abogado de la exmandataria, Israel Alanoca, recordó ayer que en junio de 2020 su defendida fue excluida de este caso por una resolución de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. En junio de 2020, ciudadanos de Chuquisaca interpusieron una acción popular en contra de la entonces presidenta Añez y la exministra Roca. Pedían el equipamiento (25 camas UTI y 119 camas de hospitalización), recursos humanos (295 ítems) e insumos de bioseguridad para los hospitales Covid-19 del departamento de Chuquisaca.

“Una vez que sale la sentencia se observa que se la aparata a la entonces presidenta Añez; en conclusión no incumplió ninguna sentencia, ninguna resolución constitucional; por tanto, es ilegal la citación (de la Fiscalía) que se la está realizando en esta acción popular, se la excluye en este tema; lo que existe en este momento es una persecución política o intentan realizar una persecución política desde la Fiscalía”, dijo el jurista.

Explicó que Añez quedó fuera del caso porque la resolución constitucional comprende que es el Ministerio de Salud el que debe responder a la demanda de insumos médicos y no la expresidenta. Alanoca afirmó que al no aplicarse dicha resolución, “entonces se constituye en una persecución política”. El diputado Sandro Ramírez (MAS) afirmó ayer que Añez debe acudir a la justicia y debe comparecer por las acusaciones que tiene. “No será la única, tiene mucho que responder”, añadió. Wálter Villagra, diputado de Comunidad Ciudadana, afirmó que la justicia se “ha colocado la camiseta azul” e inicia una serie de juicios contra la oposición.

Iván Arias, exministro de Añez y actual candidato a alcalde de La Paz, afirmó ayer que se busca perjudicar a la exmandataria, también candidata a gobernadora de Beni. “Dejemos de mirar al pasado, que actúe la justicia; seguimos hurgando a un gobierno de un año y se olvidan 14 años; ¿quién persigue a quienes quemaron 65 PumaKatari? ¿Quién hace procesos a quienes no dejaron pasar oxígeno en agosto de 2020? Y, en 14 años se ha hecho un montón de negociados y a un año de gestión se busca escarnio; midamos con la misma vara a todos. (Lo que se hace) es direccionismo político”, afirmó.

El analista político Carlos Börth sostuvo ayer que con la citación de Añez a declarar ante la Fiscalía “la pretensión es inhabilitarla” y aseguró que “es una acción equivocada de la Fiscalía cuando faltan dos semanas para las elecciones y si la detienen le van a regalar votos”. Explicó que cuando faltan 13 días para las subnacionales ningún acto jurídico contra Añez surtirá efecto.

La Fiscalía anunció ayer que emitirá una imputación formal contra la exministra Roca y se solicitará su detención preventiva. “Se ha podido determinar que tenemos ya suficientes elementos para poder ya emitir imputación formal contra la exministra de Salud (Eidy Roca), por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado”, informó el fiscal departamental, Marco Antonio Cossío. La empresa china Yueshen Medical Equipment exportó 324 respiradores a través de un intermediario por 9,5 millones de dólares. Cada equipo costó 30.000 dólares, cuando el precio en el mercado no superaba 9.000. Roca fue posesionada en mayo de 2020 como ministra de Salud, luego de la destitución de Marcelo Navajas, por su presunto vínculo con la compra de presunto sobreprecio de 170 respiradores españoles.

