Ganaderos critican accionar de la justicia en caso de abigeato en Santa Rosa

La dirigencia de la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI) criticó el accionar de la justicia en un caso de abigeato ocurrido a principio de este mes, en Santa Rosa, provincia Ballivián, donde resultó afectado el productor Elvio Gil.

El robo de alrededor 180 cabezas de ganado ocurrió en la propiedad “Brasilia”, de las cuales se recuperaron 60 después de un proceso de investigación y con apoyo de la Policía.

Asimismo, se aprehendió a Nito Balcázar y Darwín Añez, quienes delataron que Jhonny Salazar, Alio y José Manuel Balcázar están implicados en ese delito.

“Solamente les han dado medidas sustitutivas, arresto domiciliario (…) es grande la molestia que tenemos, la Policía hizo un buen trabajo, pero no estamos de acuerdo con estas medidas”, enfatizó la directora de la provincia Moxos, María Eugenia Durán.

Dicho caso está a cargo del fiscal Roberto Carlos Sandoval y la jueza Claudia Teresa Bascopé.

Comentó que debido al accionar de los fiscales y jueces muchos productores prefieren no denunciar cuando son víctimas de este delito.

“Vamos a utilizar este caso puntual para demostrar que la justicia está siendo injusta”, manifestó el director de FEGABENI, Marco Antonio Gutiérrez.

Cuestionó que a uno de los investigados se le otorgue arresto domiciliario en la estancia donde se cometió el delito, porque puede modificar elementos de prueba e influir en los autores materiales para cambiar el rumbo de la investigación.

Gutiérrez, calificó como “errada” esta determinación porque este tipo de medidas más bien incentiva el robo de ganado. También desalienta la inversión porque no hay seguridad jurídica en este departamento.

“O sea le dieron al ratón el queso para que lo cuide, esa la molestia, la inquietud y la preocupación del directorio de FEGABENI”, aseguró.

Por su lado el abogado de Asesoría Legal de FEGABENI, Miguel Ángel Vargas, explicó que de acuerdo a estatuto esa institución es parte coadyuvante en el proceso de investigación.

“Vamos a poner todo el equipo técnico para hacer la investigación de este delito contra estos señores que son varios, pero se ha cautelado solamente a Darwin Añez y Nito Balcázar”, informó.

Vargas, dijo que se coordina una reunión con autoridades judiciales y la dirigencia ganadera para unificar el criterio de los jueces, toda vez que el delito de abigeato no permite medidas sustitutivas a la detención preventiva.

Esta problemática también será abordada con el fiscal de distrito del Beni.

Manifestó que en los casos de abigeato siempre la institución pide la detención preventiva.

Ganadero pide ayuda para acabar con organización de abigeatistas en Santa Rosa

El productor ganadero de Santa Rosa, Elvio Gil, pidió el lunes ayuda a sus dirigentes departamentales y otras instituciones para frenar a una organización de abigeatistas que opera en esa parte de la provincia Ballivián.

El robo de alrededor 180 cabezas de ganado ocurrió en su propiedad “Brasilia”, a principio de este mes, de las cuales después de un proceso de investigación y con apoyo de la Policía logró recuperar 60, las que se encuentran en su predio “Bernanbuco”.

“Me robaban una por semana, pero ahora criaron confianza y empezaron a robar en mayor cantidad, más de 180 cabezas, entonces eso fue muy visible”, dijo.

Es así que recibió información del embarque de 60 reses en la comunidad “Palma Flor”, donde llegó con la Policía, ahí se conoció quiénes llevaron el ganado y a quién vendieron los vacunos.

Gil, dijo que se aprehendió a Nito Balcázar y Darwín Añez, quienes delataron que vendieron el ganado a Jhonny Salazar quien traslada las reses a Riberalta.

Al mismo tiempo, los aprehendidos confesaron que Alio Balcázar y José Manuel Balcázar están implicados en esa actividad ilícita.

“Han declarado espontáneamente todo y clamaban que hagamos una conciliación, que me iban a devolver todo y que se iban a ir de allá, pero para hacer un bien al gremio no acepté; no se puede conciliar con delincuentes para que sigan haciendo daño”, enfatizó.

Lamentó que el fiscal Roberto Carlos Sandoval y la jueza Claudia Teresa Bascopé, de Rurrenabaque no hayan valorado las pruebas presentadas y se determine arresto domiciliario para los aprehendidos.

Para los otros tres implicados en este delito no se emitió orden de aprehensión como corresponde.

Hizo notar que los abigeatistas clonaron su marca y no la han devuelto para seguir cometiendo este delito.

Además, el arresto de uno de los abigeatistas es en el lugar colindante con su propiedad, lo cual es un peligro para su economía y para la integridad física de sus trabajadores.

“Más bien los funcionarios de la justicia deben comprar un caballo, un lazo, para que vayan con los delincuentes a seguir robando; es una frustración la que siento”, manifestó.

Por su lado, la gerente de la Asociación de Ganaderos de Santa Rosa, Marcia Brun, opinó que en este caso no debería proceder las medidas sustitutivas porque se trata una red delincuencial.

Sostuvo que la mayoría de los ganaderos son gente honrada y trabajadora, pero hay personas que les gusta lo ajeno. Es un flagelo muy fuerte que sufre todo el sector, agregó.

Al respecto la alcaldesa de ese municipio, Mari Nela Taborga, dijo que las instituciones del departamento deben apoyar al sector ganadero ante los constantes casos de abigeato.

“El que sea aprehendido es mejor que esté preso para que la gente vea que no es como antes; no se debe negociar porque después siguen cometiendo el delito; lo mejor sería que sean trasladados a la cárcel de Trinidad”, manifestó.