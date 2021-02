Gobernación y Alcaldía reclaman más vacunas contra el Covid-19 para Santa Cruz

La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, lamentó que el Gobierno no de autorización para adquirir más dosis. “Desde el 31 de diciembre venimos gestionando la compra de 500 mil vacunas, no les dio la gana de autorizar para seguir con el camino para salvar vidas. Porqué tanto odio a Santa Cruz, porqué tanto manoseo, porque tanta mentira. Rechazan históricamente a Santa Cruz”, recalcó Sosa.

Entre la Gobernación y la Alcaldía piden que los gobiernos departamentales y municipales, además de empresas privadas como farmacias puedan adquirir vacunas contra el coronavirus para la población.

Responde Luis Arce

El presidente Luis Arce respondió que los municipios y las gobernaciones pueden comprar las vacunas para la población y dijo que no hay coordinación. “Nos extraña profundamente que algunos alcaldes estén diciendo que no les dejamos importar vacunas cuando nos dijeron que no tenía plata para las vacunas, ahora salen a decir que no les damos el permiso”.