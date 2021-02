Gobierno desestima cuarentena rígida en los días de Carnaval

Verónica Zapana S. / La Paz

Pese a que muchos sectores de salud solicitaron la aplicación de una cuarentena rígida en el país por los días de Carnaval para frenar el ascenso de casos de Covid-19, el Gobierno desestimó la implementación de la medida y aseguró que las gobernaciones y municipales pueden aplicar restricciones. Expertos afirman que las restricciones serían útiles siempre y cuando se realicen diagnósticos masivos y tratamientos oportunos.

“No hay cuarentenas rígidas como tal, pero sí restricciones de actividades, aforos y horarios de circulación entre otros”, dijo a Página Siete el viceministro de Gestión del Sistema de Salud, Álvaro Terrazas.

La autoridad explicó que con el Decreto Supremo 4451, que rige desde el 16 de enero hasta el 26 de febrero, se establecen medidas y acciones para la contención y reducción de contagios de la Covid-19. Las restricciones están en manos de los municipios”, sostuvo.

Terrazas dijo que con esa norma, “los municipios en coordinación con los gobiernos departamentales pueden implementar (la medida)”.

El artículo 9 de la norma se refiere a las limitaciones temporales e indica que durante la vigencia de la norma y para evitar el incremento de contagios en la segunda ola de la Covid-19, las gobernaciones y municipios, en el marco de sus competencias y responsabilidades y de acuerdo al Índice de Alerta Temprana, definirán la suspensión de eventos sociales y folklóricos que aglomeran personas, además de las restricciones de restaurantes, bares, discotecas y otros.

Terrazas dijo que en caso de que las autoridades determinen restricciones, “la Policía tiene potestad de controlar”. Explicó que “con la Ley de Emergencia Sanitaria (que ya fue sancionada por la Asamblea Legislativa y está pronta a ser promulgada) se tendría mayor capacidad de control y coordinación con la Policía”. Añadió que en dicha norma se incluyen sanciones pecuniarias y de trabajo social para los infractores.

Ayer, en Santa Cruz se cumplió el segundo día de paro de 48 horas que convocó el sector salud que exige una cuarentena rígida o mayores restricciones para aplanar los casos Covid.

La Paz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, entre otros, exigen esta medida. Además, las autoridades locales de salud indicaron que si no se adopta esa medida, se dará un salto a la tercera ola, en vez de registrar un descenso.

El vocero presidencial, Jorge Richter, criticó la medida y aseguró en Unitel que “no es un momento de aceptar un paro que pone en riesgo a la ciudadanía”. Indicó que no se puede aplicar esa medida “por cuidar la economía”. Agregó que si se tiene salud y no se tiene dinero es un problema y ocurre algo similar si las cosas se presentan de forma inversa.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, Marcelo Ríos, lamentó que existan esos comentarios porque “la cuarentena es la práctica colectiva del distanciamiento social; además, busca que los contagiados no hagan daño a otros y los que están sanos no se enfermen. Eso hace la cuarentena”. Agregó que esta medida sanitaria necesita la aplicación de medidas civiles por parte de autoridades territoriales que tienen la competencia respectiva.

Virgilio Prieto, exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud, dijo que “una cuarentena no sirve por sí sola, ya que debe tener el acompañamiento de toda la población”. Añadió que para aplicar la medida, todos los sectores: salud, transporte, gremiales, comercio y privados deben dar su apoyo.

Por ejemplo, si hay una cuarentena rígida, una persona necesitará ir al hospital, no habrá transporte y si hay alguno autorizado realizará cobros muy elevados. Eso igual provocará decesos”.

En el caso de salud, los hospitales deben estar en condiciones con camas, servicios, terapia intensiva y otros. En caso de la aplicación de esta medida, se debe aplicar un diagnóstico masivo. “El sector público y la seguridad social deben realizar esta actividad. Y si detectan casos, deben dar un tratamiento de forma oportuna”.

La epidemióloga Wayra Paz coincidió con Prieto e insistió en que las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben coordinar la medida para que sea “exitosa”.

Explicó que si se realiza el diagnóstico casa por casa, entonces los profesionales también deberían indicar a la gente sobre cómo aislar a una persona con la enfermedad. “Muchos no saben y por eso ahora el contagio se da más dentro de las viviendas”.

“De nada sirve que se aplique la medida, si la población no cumplirá la disposición”, anticipó.

El epidemiólogo Miguel Valverde dijo que a estas alturas ya no es prudente una cuarentena rígida porque “hoy en día, el contagio se está dando más dentro de las casas”. Agregó que hoy por hoy, las personas que trabajan en oficinas se realizan pruebas constantemente, pero los ciudadanos que están dentro de sus casas no sabrán si fueron o no contagiados.