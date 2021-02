Gonzalo Medina: ‘No hubo un operativo planificado a EuroChronos’

Medina dice ser enfermo crónico y analiza si estarán en las audiencias.

Fuente: Gigavisión

En la ciudad de Santa Cruz, el ex coronel Gonzalo Medina, manifestó que, dentro del caso “EuroChronos” no existe ninguna prueba en su contra, ya que personalmente no dirigió ningún operativo planificado durante el atraco a la joyería y que fue acción reacción que duró muy poco.

Medina dijo que llegó al lugar cuando las víctimas ya habían sido evacuadas, asimismo señaló que está sufriendo persecución por parte de la Fiscalía, por tanto está siendo acusado por algo injusto.