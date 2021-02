Helena Zengel, la niña actriz que podría romper récords en Hollywood

En Hollywood siempre ha ocurrido que estrellas jóvenes se consagren de forma rápida gracias a su talento. Ocurrió en su momento con Haley Joel Osment y ahora en la actualidad, la joven alemana Helena Zengel, quien ha sorprendido a toda la industria de este lado del mundo.

Zengel, podría convertirse en una verdadera promesa de la actuación este año, ya que con tan solo 12 años dejado claro que con el talento se nace.

Su carrera despegó en 2019 con Systemsprenger, la cinta que le hizo convertirse en la actriz más joven de la historia en ganar un Lola, los premios de la Academia de cine de Alemania. Zengel llega rompiendo récords y haciendo mucho ruido en la industria.

En System Crasher -como se conoce en inglés-, Zengel es una niña con problemas para controlar su ira. La cinta fue premiada en múltiples festivales y los críticos estuvieron de acuerdo en destacar la interpretación de la joven, que tenía 9 años en el momento del rodaje. Este papel no solo causó revuelo entre la prensa especializada de su país, también le valió para llamar la atención al otro lado del charco. Paul Greengrass, el director del western recién estrenado en Netflix, la vio y llamó a su agencia para hacerle una prueba. Zengel hizo la primera parte del casting en Berlín y después voló a Londres para conocer al equipo. Allí surgió el flechazo.

“En cuanto la vi, tuve la sensación de que ella tenía un talento especial. Al inicio de la producción del filme pensé que supondría una larga búsqueda dar con nuestra Johanna, pero resultó ser muy sencillo”, declara Greengrass en una entrevista a Deadline.

Con este largometraje, Zengel opta a un Globo de Oro en la categoría de Mejor actriz de reparto en una película. Ella y James Newton Howard, compositor, han sido los únicos nominados del equipo. No ha batido récords en esta ocasión. La nominación de Haley Joel Osment por El sexto sentido y la de Kirsten Dunst por Entrevista con el vampiro abrieron el camino mucho antes, pero lo que es seguro es que augura una trayectoria brillante para la joven.

Es muy emocionante y estoy muy agradecida a toda la gente que me ha apoyado para estar nominada a los Globos de Oro. Me dieron la noticia cuando estaba en el supermercado comprando zanahorias. Me llamaron y me dijeron que mi nombre estaba entre las nominadas. Me quedé sin palabras