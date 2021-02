Horóscopo de Josie Diez Canseco para el jueves 11 de febrero de 2021

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Tus sentimientos por esa persona aún no son del todo claros, tomate tú tiempo, no des pasos comprometedores hasta no estar seguro, porque después no podrías dar marcha atrás. La eficiencia y agilidad que has desarrollado en el desempeño de tu labor será reconocida hoy por tus superiores. Tu número de la suerte para hoy es 15.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Vivirás momentos tensos y aunque no sea tu intención podrían terminar en una ruptura sentimental de la cual te puedes arrepentir, relájate y trata de buscar un diálogo tranquilo. Tendrás que ponerte de acuerdo con tus compañeros de trabajo para innovar y lograr los cambios que tenían pensado para el beneficio de todos. Tu número de la suerte para hoy es 5.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): En el terreno amoroso habrá mucha inestabilidad, lo que podría llevarte a buscar cariño en la persona equivocada, piensa antes de actuar para que no tengas problemas más adelante. Tu situación económica ha mejorado bastante, pero aún no estás en condiciones de hacer gastos desmedidos, podrías arruinar la tranquilidad ganada. Tu número de la suerte para hoy es 20.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Eres lo más importante para tu pareja, pero a veces tus caprichos pueden incomodarlo, trata de encontrar la forma de hacerle sentir cuanto lo amas para que la armonía prevalezca. Se te presentará una nueva opción laboral que podrás desarrollar paralelamente a la que ya tienes, piénsalo, te conviene, tendrás buenos ingresos económicos. Tu número de la suerte para hoy es 1.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Para que seguir desgastándote en una relación que ya no tiene futuro, toma la decisión de alejarte y la persona que buscas pronto llegara a tu vida y te llenara por completo. Alguien intrigará en tu contra en lo laboral, evita darle gusto siguiéndole la corriente, tu trabajo será tu mejor carta de presentación ante tus superiores. Tu número de la suerte para hoy es 13.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Atravesarás por una situación un tanto complicada en la que tendrás que tomar una decisión para cambiar el rumbo que está siguiendo tu vida, deja que tu libre albedrío te guíe. Una persona que viene observando hace algún tiempo tu trabajo, te hará un ofrecimiento muy tentador, piénsalo bien antes de aceptar porque no será tan prometedor como parece. Tu número de la suerte para hoy es 18.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Es un momento propicio para entablar una nueva relación, en la que te verás especialmente favorecido, toma las cosas con calma y harás de este romance algo maravilloso. Podrás llegar fácilmente a tus metas laborales hoy gracias al entusiasmo y a la dedicación que le pondrás a tu trabajo. Tu número de la suerte para hoy es 11.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Te sentirás mal con el ser amado por haberle dado importancia a chismes y comentarios mal intencionados, este es el momento de rectificar y demostrarle que tu amor puede superar cualquier inconveniente. Arreglar un problema pendiente te tomará más tiempo del que pensabas, pero la solución será muy positiva para ti y tu entorno laboral. Tu número de la suerte para hoy es 19.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Una cierta despreocupación por tu estética será señal de que es el momento de tomar mucho más interés a tu apariencia física, un novedoso cambio de look te vendrá muy bien. Retrasos en tu labor provocados por desanimo podrían ocasionarte complicaciones hoy, deja la pesadez y sigue con tu rutina, por la tarde te sentirás renovado. Tu número de la suerte para hoy es 4.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): La llegada de un amor del pasado cambiará tu día y especialmente tus planes, pero no te arrepentirás, tendrás momentos esplendidos que podrían llevarte a pensar en una reconciliación. Tu energía será transmitida a personas de tu entorno profesional, lograrás lo que te propongas laboralmente. Tu número de la suerte para hoy es 7.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Si quieres evitar más problemas en tu vida sentimental, trata de ponerte en el lugar de la persona que amas y ceder en algunas ocasiones, toma la iniciativa y el amor prevalecerá. Podrás concretar esa idea que hace algún tiempo venia rondando tu mente para hacer innovaciones en lo laboral, tu actitud será muy bien vista por tus superiores y compañeros. Tu número de la suerte para hoy es 13.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): No te fíes de los comentarios de terceros porque podrías perjudicar la buena relación que vives y que está pasando por su mejor momento, disfruta de lo que tienes. Te espera un día complicado laboralmente, si te organizas bien podrás terminar a tiempo con todas tus obligaciones. Tu número de la suerte para hoy es 9.