Hospital Obrero de Tarija sin Oxígeno para pacientes con Covid-19

Fuente: Radio Fides

Familiares de pacientes internados en el Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Tarija por Covid-19 reportaron la mañana de este lunes que existe desabastecimiento de oxígeno en los domos 1 y 2 desde la noche del pasado sábado 30 de enero.

“Desde anoche (noche del sábado) a las 23:00 han empezado a decir que no había oxígeno, que no se contaba con oxígeno (…) según lo que sabemos han empezado a reducir el oxígeno, pero después ya no había”, explicó una de las familiares visiblemente angustiada.

La falta de oxígeno encendió las alarmas en Tarija y ante este panorama la administración del nosocomio anunció que se emprendieron gestiones para adquirir el insumo y abastecer al hospital en próximas horas.