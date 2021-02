Hurtado: ‘Si no hay cuarentena en Carnaval, seguiremos lamentando los muertos en Santa Cruz’

El Sedes dice que hay una desaceleración de casos de Covid-19.

Fuente: Gigavisión

Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes de la Gobernación cruceña, informó que Santa Cruz, el departamento más golpeado por la pandemia de Covid-19 en todo el país, ha reportado una desaceleración de casos positivos. Hurtado dejó en claro que pese a la desaceleración de casos aún se mantiene el porcentaje de letalidad de un 4.3%, que es el doble de la registrada el mes de enero pasado.

Con relación al pedido de cuarentena rígida, aseveró que no es un capricho de las autoridades de salud y de los médicos, ya que hubo en su momento una aceleración y que aún sigue Santa Cruz la saturacion de camas. Aseveró que so no se lleva a una cuarentena rígida por lo, menos en carnaval o por lo menos de 10 día como mínimo, seguiremos lamentando muertos en el departamento.