Incrementa la venta ilegal de medicamentos contra el coronavirus en Tarija

Las redes sociales y el mercado informal están plagados de fármacos adulterados contra el COVID-19. Entre los más falsificados se encuentran el dióxido de cloro, ivermectina, hidroxicloroquina y kits completos de tratamiento que incluyen aspirinas, ibuprofeno, azitromicina, dexametasona, y otros, que ponen en riesgo la salud de la población.

En la mayoría de los casos, estos productos no son originales porque ingresan al país vía contrabando y en los últimos meses se están incrementando las ventas por las redes sociales.

La responsable de Farmacias del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Tarija, Dora Cáceres, ha informado que vender por redes sociales se constituye en un delito, puesto que la norma indica que, hay empresas encargadas para su distribución y comercialización, los que no estén registrados en la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías de Salud (AGEMED) o en los Sedes y los cuales no tengan ese permiso llegan a ser ilegales, más aún si el medicamento no cuenta con su registro sanitario.

“Me reuní con el Comandante departamental de la Policía Boliviana y por ende estamos elaborando una carpeta con todas las referencias telefónicas que se tienen de las redes sociales, donde venden productos ilegales y así pasarles a ellos y realicen la investigación que se requiera para dar con los comerciantes”, ha añadido

Asimismo, ha explicado que lamentablemente muchos de los productos que se necesitan para poder tratar el Covid-19 no se fabrican en el país y eso hace vulnerable a los que le necesitan, lo que no pasa con los de primera línea.

“Los medicamentos de terapia intensiva son los que estamos en menor disponibilidad, si bien están llegando, llegan en un stock reducido y en muchas situaciones hay que esperar, eso hace complicado”, ha aseverado.

Todo medicamento que no está dentro del conducto regular de distribución se presume que son ilegales.

“La recomendación es que compren en lugares autorizados, que son las Farmacias y no se arriesguen porque pueden perder su dinero y ser estafados”, ha mencionado.

En caso de conocer alguna irregularidad en la venta de productos farmacéuticos, la población puede realizar sus denuncias en la Policía Boliviana, que trabaja junto con la Comisión Interinstitucional de lucha contra medicamentos ilícitos encabezada por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, (AGEMED) y los Servicios de Salud Departamentales.