Iniciamos en #SantaCruz el Plan de Vacunación Masiva General para las y los boli…

...El exsenador Omar Aguilar informó que ha decidido renunciar al Movimiento al Socialismo (MAS), debido a que el Gobierno de Luis Arce rechazó... que el Gobierno no promulgará la norma. Dijo que le da pena, bronca y rabia esa posición. Lamentó que el presidente Luis Arce no promulgue la ley de...

www.intelligentliving.co | 16 hours ago

.... It consists of 300,000 330-watts polycrystalline type panels and 19 inverters. President Luis Arce Catacora inaugurated the second phase...

Compartido: 215