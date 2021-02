Jóvenes producen sus videos de prevención de Embarazo en Adolescentes y Jóvenes

Grisel Santalla, ganadora del concurso y estudiante de psicología de la UMSA considera que persiste una condena del entorno social cuando un adolescente busca métodos anticonceptivos, generando un sentimiento de vergüenza que finalmente es perjudicial porque se termina teniendo relaciones sexuales con riesgo de embarazo.-

(La Paz, 28 de febrero de 2021).- Ocho videos en formato de cortometrajes de dos a 6 minutos de duración que tienen por argumento la prevención del embarazo adolescente, y que fueron elaborados y editados por jóvenes de varias regiones del país, son los finalistas y ganadores de un concurso convocado por el Ministerio de Justicia a través de la Dirección Plurinacional de la Juventud en coordinación con UNICEF. Se puede ver los trabajos ganadores en el canal de YouTube de Unicef con sus respectivas descripciones.

Según datos de la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016, el 14,8 % de las niñas y adolescentes de 15 a 19 años, ya son madres o están embarazadas por primera vez. Y la EDSA 2008, señala que 3 de cada 4 embarazos en mujeres entre 15 y 19 años no son planificados, entre un 7% y 17% de embarazos no planificados se producen por violencia sexual.

Según estudios de UNICEF para muchas adolescentes, el embarazo es la oportunidad de escapar de situaciones de violencia o conflicto en el hogar, pero también acarrea riesgos para la salud de la madre y el bebé, que incluyen complicaciones prenatales, bajo peso al nacer y en algunos casos, inclusive la muerte. Pero también alerta que una gestación temprana trunca el proyecto de vida de la adolescente, la continuidad de sus estudios y otras experiencias propias del desarrollo y crecimiento personal que ayudan a formar su carácter con madurez y a su propia satisfacción humana.

Cultivar la confianza padres-hijos

Durante el acto de premiación de los videos ganadores, la Directora Plurinacional de la Juventud, Kelly Aruquipa sostuvo que los jóvenes concursantes coincidieron en sus trabajos en dos aspectos: el primero es que los adolescentes tienen más confianza con sus amigos o amigas sobre aspectos delicados de su vida, en este caso su sexualidad y el inicio de sus relaciones en pareja; y el segundo hecho -ligado a lo citado- es que los padres están generalmente ausentes de la vida de sus hijos e hijas.

Aruquipa considera que es importante contar con una estrategia comunicacional con contenidos comprensibles para los adolescentes y jóvenes que involucre a diferentes actores del Estado (ministerios de Justicia, Salud, sobre todo) y otros aliados institucionales para prevenir el embarazo temprano y al mismo tiempo fortalecer y fomentar una relación de confianza entre padres e hijas (os).

Grisel Santalla, ganadora del concurso y estudiante de psicología de la UMSA, tiene 24 años de edad y considera que la sexualidad es aún un tema tabú en la sociedad boliviana porque está prohibido hablar del tema sobre todo en el ámbito escolar, respecto al uso de anticonceptivos persiste una condena del entorno social cuando un adolescente busca acceder a esos métodos, generando un sentimiento de vergüenza que finalmente es perjudicial porque se termina teniendo relaciones sexuales con riesgo de embarazo.

“Hay poca información, (y las relaciones sexuales) se proponen sin cuidarse, piensan en la propuesta pero no en las consecuencias o conocen los métodos anticonceptivos pero tienen miedo de acercarse a una farmacia, eso tratamos de quebrar. Al final es tu decisión”, explico Santalla al precisar que también el video que produjo muestra que muchas adolescentes se dejan embaucar por frases de sus enamorados sin considerar que iniciar relaciones sexuales, es un salto hacia responsabilidades para las cuales ellas aún no están listas poniendo en riesgo sus proyectos de vida, sus estudios, su estabilidad emocional, e incluso su propia vida.

Agregó que la información sobre la sexualidad debe estar al alcance de los adolescentes y jóvenes no para promover estas situaciones sino para prevenirlas. “La decisión es tuya, hay muchas circunstancias de querer tener relaciones, debes informarte, todo parte de ti”, insiste la joven estudiante en su mensaje a la juventud.

Joselin Garfias y Yorel Chuquimia que también participaron con sus videos donde exponen la iniciación temprana en la vida sexual o sin uso de anticonceptivos. Consideran que esta etapa del desarrollo de una persona no debe ser un juego que termine truncando su vida en todo sentido. “Siempre es bueno planificar, asumir con seriedad y saber las maneras y tiempos correctos de afrontar esta situación. Tener un hijo exige estabilidad emocional y económica, contar con el apoyo de la familia”, indicó Yorel que estudia dietética en la UMSA.

Los contenidos desde la vida real

En general los trabajos ofrecidos por los concursantes expresan las emociones y sentimientos que viven las adolescentes que llegan a embarazarse, la desazón ante la posibilidad de que su futuro académico y proyecto de vida se pierda o por lo menos se interrumpa porque tendrán que asumir de manera prematura la maternidad. La construcción de las frases y situaciones se muestra con simpleza, pero la presentación de los hechos muestra bastante esfuerzo para que las imágenes transmitan de la mejor forma posible lo que desean comunicar, es decir, reflexiones preventivas a partir de contextos cotidianos.

En el video “Amor Romántico”, en dos minutos de imágenes en blanco y negro se ve el romance de una pareja y a través de ella, en off se oyen las promesas que usualmente hacen los varones a las jóvenes para conquistarlas y que accedan a tener relaciones sexuales. “No necesito un príncipe azul y no uso zapatillas de cristal” o “no necesito ser media naranja, cuando tengo la naranja completa” (por encontrarse embarazada), son las frases de la réplica femenina que cuestionan el “amor romántico”.

El video “No es un juego” muestra el proceso de enamoramiento de dos colegiales, un noviazgo que pasa por varias etapas, hasta que pasado un cierto tiempo la joven recibe las propuestas para iniciar relaciones sexuales, bajo garantía verbal de que “no pasará nada” y que “es mejor sin condón”. Mientras las imágenes del idilio se alternan con tomas de la colegiala intentando avanzar en el juego de rayuela que no llega a concluir porque tiene que enfrentar la angustia de su embarazo temprano.

“¿El tiempo se detiene?” es la frase que dice una joven al acompañar el inicio del video “¿Pañales y adolescencia?” que en sus 4 minutos de duración transmite la subjetividad de una joven que, angustiada al descubrir su embarazo, se hace preguntas en tono existencial que seguramente se habrán hecho otras adolescentes que vivieron similar situación; la protagonista incluso teme revelarle a su novio la situación porque él “se pondrá triste” e incluso “llorará”. Luego cae en cuenta que una vez reciba los reproches parentales, llegarán las inesperadas responsabilidades nuevas a su vida como trabajar, y dejar de estudiar, o acudir a fiestas o realizar viajes, de nuevo desea que “el tiempo vuelva atrás” mientras se resigna a “tratar de formar una familia”.

En “Efímero” se enfoca el derecho de las y los adolescentes a recibir información y ser responsables al tomar una decisión. De forma breve, pero clara, la protagonista termina rechazando los pedidos de su enamorado para tener relaciones sexuales, y lo hace de forma tan terminante que prefiere concluir con su noviazgo.

“Dos amigas, dos realidades” muestra en 3 minutos y medio a dos jóvenes que se cuentan como llevan adelante sus noviazgos, una lo hace de forma prudente y tomando decisiones a partir de información sobre sexualidad; la otra actúa de forma más emocional porque “no quiere perder” a su enamorado que además la coacciona para que no se aleje de él. A esta joven, su amiga le alerta que no se someta al maltrato del novio, pero en vez de considerar el consejo, la segunda se enfada y finalmente accede a tener relaciones sexuales y queda embarazada. Solo en ese momento, acude de nuevo a su compañera para admitir que ella “tenía razón”.

“Prevención del embarazo adolescente” es un video que no involucra ninguna teatralización como el resto de los videos, aborda el tema casi en un formato periodístico presentando entrevistas a tres jóvenes sobre sus experiencias de embarazo. En los testimonios se cuestionan con crudeza que los padres nieguen información sobre sexualidad, sin embargo, son también ellos los que se decepcionan cuando la hija resulta embarazada, les reprochan que arruinaron sus vidas, pero terminan apoyándolas.

El rechazo del entorno social es otra actitud que llena de amargura a las jóvenes gestantes, las amigas se alejan, las “ven mal” o se burlan de ellas. La reflexión de las entrevistadas es que el embarazo no deseado recae en las mujeres que entonces tienen que asumir roles tradicionales, pero también señalan que eso puede evitarse.

“No es un juego” relata la reunión de jóvenes que inician un metafórico juego de mesa con situaciones referidas al desarrollo de una persona en la vida, logros académicos, eventos, enamoramiento, hasta que a una de las jugadoras le sale una ficha anunciándole que pronto estará embarazada y tendrá que tomar una decisión sobre si seguirá o no jugando así. Para no frustrar su proyecto personal, ella decide no continuar y abandonar el juego, todos los participantes respiran aliviados y también se retiran.

“Red de decisiones”, es el video más extenso porque dura 6.52 minutos. Una estudiante llega a la intimidad de su habitación, habla por celular con su amiga de lo enamorada que está, lo propio hace su novio que en redes sociales publica abiertamente y a los cuatro vientos lo que siente por ella. Siempre comunicándose a través del celular su pareja le va insinuando primero y luego de forma directa que es hora de experimentar la “prueba de amor”. La joven simultáneamente recibe otros mensajes misteriosos en su celular que le advierten que tendrá un bebe, lo que pareciera una alerta. En la soledad de su cuarto halla objetos que le recuerdan las aficiones y habilidades que tiene y que dejó de practicar. Todas esas remembranzas la llevan a reflexionar y rechazar la propuesta del novio, pero además logra convencerlo de que ambos visiten a un centro de atención y orientación especializada al respecto.

Fuente: eju.tv