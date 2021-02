Juegos Olímpicos de Tokio 2020: una famosa ex atleta de Japón se hará cargo del Comité Organizador tras el escándalo sexista

Seiko Hashimoto, ex ciclista y patinadora, fue elegida para reemplazar a Yoshiro Mori, quien tuvo que renunciar después de hacer unos controversiales comentarios

Seiko Hashimoto fue elegida para presidir el Comité Organizador de Tokio 2020 (Foto: REUTERS)

Fuente: infobae.com

Hasta este jueves, Seiko Hashimoto era ministra japonesa para los Juegos Olímpicos. Pero en las últimas horas, la ex atleta japonesa de 56 años fue nombrada presidenta del Comité Organizador en reemplazo de Yoshiro Mori, quien tuvo que renunciar la semana pasada tras el escándalo provocado a partir de sus comentarios sexistas.

Hashimoto, quien compitió en cuatro Juegos Olímpicos de Invierno como patinadora de velocidad sobre hielo y en tres JJOO de Verano como ciclista en pista, avisó que se dedicará plenamente a su nuevo cargo para garantizar el buen desarrollo del evento. “No voy a ahorrar ningún esfuerzo para el éxito de los Juegos de Tokio”, declaró a cinco meses de la inauguración, prevista para el 23 de julio.

En su presentación, la ex atleta no esquivó uno de sus grandes obstáculos. Las encuestas en Japón reflejan que más del 80% de los ciudadanos no cree que los Juegos deban celebrarse este año debido a la pandemia, pero Hashimoto se comprometió a luchar contra el coronavirus. La nueva presidenta dijo que quiere que el público, tanto en Japón como en el extranjero, “sienta que los Juegos Olímpicos son seguros”. Hasta ahora, los organizadores de Tokio 2020 prepararon muchas medidas para combatir al COVID-19, pero sin llegar a imponer cuarentena o vacuna a los participantes en los Juegos.

Hashimoto es la nueva presidenta del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos (EFE)

Hashimoto apareció rápidamente como la gran favorita para suceder a Yoshiro Mori, que tuvo que irse tras declarar a principios de febrero que las mujeres hablaban demasiado durante las reuniones, lo que para él era “molesto”. Las palabras de este antiguo primer ministro japonés de 83 años fueron fuertemente condenadas en todo el mundo.

El Comité Olímpico Internacional (COI) terminó juzgado que esas declaraciones eran contrarias a los valores del olimpismo, sobre todo tras la presión que ejercieron algunos de los patrocinadores más importantes del evento. La designación de Seiko Hashimoto fue positiva y generó muchos adeptos de varias personalidades influyentes, como Kazuko Fukuda, militante de los derechos de la mujer en Japón, o la tenista Naomi Osaka, finalista en la actual edición del Australian Open. “Para mí, lo que significa es que hay muchas cosas que creo que la gente solía aceptar, las cosas que se solían decir, pero estamos viendo que la generación más nueva no tolera muchas cosas. Siento que es realmente bueno porque se está avanzando”, analizó Osaka desde Melbourne.

“Con su gran experiencia olímpica y habiendo encabezado la delegación de Japón a los Juegos Olímpicos en múltiples ocasiones, es la elección perfecta para este puesto. Seiko Hashimoto puede aprovechar su rica experiencia política como ministra y muchas otras funciones políticas. Esto ayudará a que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos sean seguros y exitosos”, señaló el presidente del COI, Thomas Bach, en un comunicado.

Seiko Hashimoto junto a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (Foto: REUTERS)

Hashimoto, además de ministra de los Juegos Olímpicos, se desempeñaba como ministra de la igualdad hombres-mujeres desde septiembre de 2019, y era miembro de la Cámara Alta del Parlamento desde 1995. Según varios medios nipones, había dudado en aceptar el cargo. Pero finalmente decidió afrontar el desafío de celebrar este evento deportivo en medio de la pandemia que azota al mundo.