Julio José Iglesias se divorcia. Así vive en Miami (al lado de su hermano Enrique)

El segundo hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias se separa de la que ha sido su pareja durante 16 años, la modelo belga Charisse Vanhaert.

Después de ocho años de matrimonio y casi 16 como pareja, Julio José Iglesias (47) y Charisse Verhaert (38) han iniciado los trámites de divorcio. La modelo belga presentó el pasado 3 de agosto la demanda en la Corte de Miami, ciudad en la que ambos residen de manera habitual, por lo que llevan desde el verano haciendo vidas separadas. “Sí, es cierto que nos hemos separado. Pero Charisse y yo mantenemos una relación muy buena, además de cariño y respeto, por ambas partes, y así seguirá siendo”, explicaba el cantante a la revista ¡Hola! tras salir a la luz la noticia.

En Florida, el segundo hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha establecido su hogar familiar aunque antes de la pandemia también pasaba largas temporadas en España instalado en la casa de Puerta de Hierro de su madre. Julio Iglesias Jr, como a él le gusta que le llamen, reside en una espectacular casa a pocos metros de la de su hermano Enrique en Bay Point, con el que tiene una relación muy cercana y al que ve siempre que el artista no tiene compromisos profesionales. Enrique y Julio comparten aficiones deportivas y les gusta quedar los fines de semana para ver fútbol en casa o para disfrutar de sus sobrinos, los hijos del intérprete de Bailando con Anna Kournikova.

Música y una revista de lifestyle

Aunque en los últimos meses no hemos tenido noticias de él, lo cierto es Julio trabaja como editor de la revista bimensual Miami Shoot Magazine, publicación que fundó en 2010 junto a sus dos amigos Ernest Población (que además es su personal business manager y un importante gestor inmobiliario de Miami) y Belkis Jorge (también agente de bienes y raíces). Además, desde 2017 es empresario gracias a la marca de bebidas energéticas y antioxidantes J-Gen. Julio explica en la web de la marca que siempre le preguntaban cuál era su secreto para parecer más joven (realmente no aparenta la edad que tiene) y por eso se decidió a lanzar su propia línea.

En Miami, el cantante disfruta de los deportes de agua, que practica desde que era niño, y prepara sus próximos conciertos con su banda. Porque el gran sueño de Julio siempre fue ser cantante como su padre y uno de los grandes momentos de su trayectoria fue en 2016 cuando compartió gira con su progenitor, algo que los unió aún más. “Mis hermanos y yo nos criamos con mi madre, no crecimos con mi padre. Entonces poder viajar con él, pasar tiempo con él, comer con él, fue maravilloso”, explicaba entonces.

Ha sacado al mercado cuatro discos, el último en 2012. En marzo de 2020, Julio anunció el tour Timeless, una gira en la que repasaría los temas más populares de su padre y con la que visitaría países como Moscú, Chile o México. «Yo crecí con la música de mi padre y que ahora pueda cantar esas canciones, esas melodías y letras que a mí me llevan a otros sitios y a tantos recuerdos… estoy muy contento», admitía el cantante en CNN Chile. Lamentablemente, la pandemia hizo que la gira se suspendiera y por el momento no hay aún fechas para su regreso a los escenarios.

Una infancia llena de cambios Efectivamente Julio se crio con su madre en Madrid y su infancia estuvo marcada por importantes cambios en un corto periodo de tiempo. Sus padres se divorciaban en 1978, cuando Julio Jr tenía solo cinco años, y en 1981 ETA secuestraba a su abuelo, el recordado doctor Iglesias Puga, con el que muchos comparan a Julio por su carácter afable, divertido y siempre encantador. El pánico por esta situación hizo que Julio e Isabel decidieran que lo mejor era alejar a sus tres hijos de España y los enviaron a vivir a Miami a casa del cantante en 1982. Allí se criaron con Elvira Olivares, la Seño, una institutriz que los tenía más ‘derechos que una vela’ y que cuidaba de ellos como si fuera su propia madre. Allí, él y Enrique se graduaron en el Gulliver Preparatory School y pasaban las horas libres entre clases de surf y partidos de tenis.

Los veranos Marbella siempre fue su punto de reunión familiar en aquellos maravillosos años en los que la localidad malagueña era el lugar de encuentro de la jet internacional. Allí conoció a su primer amor cuando apenas tenía quince años. Se trataba de Beatriz Fernández Coso, un año mayor que él, con la que disfrutaba haciendo windsurf en verano.

Tras terminar el high school, Julio estudió Comunicación y Arte Dramático en Menlo College, en Atherton, cerca de San Francisco e hizo prácticas en la NBC para después presentar un programa de viajes en Travel Channel y hasta hizo sus pinitos como modelo fichando por la agencia Ford en Nueva York y posando para Versace. En 1996 salió con una joven de madre española y padre americano de nombre Cristina, con la que estuvo algo más de un año. Lo suyo siempre fue el mundo del espectáculo. Participó en varias telenovelas y apareció en el talk show de Oprah Winfrey. En 1999 grabó dos canciones en inglés, One more chance y Under my eyes y acompañó a la mismísima Cher en su gira por Norteamérica. Su segundo álbum llegó en 2003. Se tituló Tercera Dimensión y tuvo un éxito relativo entre el público de habla hispana, aunque nunca logró estar al mismo nivel que su hermano Enrique.

Su carrera en televisión

En España, país al que regresó poco después y se instaló en casa de su madre, Julio Jr pronto se hizo un hueco. Hizo monólogos en El Club de Flo y fue uno de los participantes de ¡Mira quién baila! en TVE (en 2016 repetía experiencia en Bailando en la televisión argentina). Su paso por realities también le llevó de vuelta a EEUU para concursar en Gone Country, un programa en el que varios cantantes trataban de adaptarse al estilo country mientras vivían en un rancho a las afueras de Nashville. En 2011, los espectadores españoles conocieron más a fondo a Julio tras su paso por Tu cara me suena, donde demostró que es un gran cantante capaz de adaptarse con esfuerzo y mucho sentido del humor a cualquier reto que le propongan (quedó tercero). Además de sus apariciones televisivas, Julio se ha ganado a la prensa en los photocalls o fiestas a los que ha acudido como invitado y donde no ha dudado en contestar a cualquier pregunta con naturalidad y una gran cercanía.

La mujer de su vida Dicharachero, divertido y siempre amable con la prensa del corazón, Julio Jr nunca ocultó su relación con Charisse. Se conocieron en 2004 y parece que fue un flechazo. Coincidieron en un restaurante de Miami y él se quedó prendado de la belleza de la modelo nada más verla a lo lejos en el local. Entre ellos surgió una gran complicidad y de la amistad pasaron al amor que ha durado hasta hace seis meses. Después de seis años de noviazgo, el cantante y la modelo anunciaron su compromiso y dos años después, el 3 de noviembre de 2012, se daban el ‘sí, quiero’ en el Palacio El Rincón, propiedad del fallecido marqués de Griñón, padre de Tamara Falcó (hermana de Julio Jr), que fue la encargada de organizar la boda a pocos kilómetros de Madrid. “Me caso con el amor de mi vida”, dijo él en ese momento.

Julio Iglesias e Isabel Preysler -que protagonizaron una espectacular exclusiva junto a los felices recién casados- y apenas otros 50 invitados (no estuvieron presentes ni Miranda Rijnsburguer, ni Manuel Mota y el famoso cocinero madrileño José Luis, por petición expresa del padre del novio, sirvió el banquete. Cuatro años después de su boda, la pareja renovaba sus votos en el Lago Tahoe, situado entre los estados de California y Nevada. En el enlace estuvieron-que protagonizaron una espectacular exclusiva junto a los felices recién casados- y apenas otros 50 invitados (no estuvieron presentes ni, ni los cinco hijos pequeños de Iglesias ni Enrique, que sí que le había organizado a Julio Jr su despedida de soltero en Las Vegas). La novia lució un diseño dey el famoso cocinero madrileño José Luis, por petición expresa del padre del novio, sirvió el banquete. Cuatro años después de su boda, la pareja renovaba sus votos en, situado entre los estados de California y Nevada.

Siempre discreta, Charisse se convirtió en una más en el clan Iglesias-Preysler nada más conocer a Julio. Ahora, casi dieciséis años después, la pareja se enfrenta a un proceso de divorcio en el que, según el programa Suelta la sopa de Telemundo, la modelo reclama a su ya exmarido un reparto equitativo de lo generado durante el matrimonio, ya que ella renunció a su carrera para acompañarlo en sus continuos viajes.