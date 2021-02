Justicia dispone aprehensión de Adrián Oliva por rebeldía

El juez de instrucción cuarto en lo penal declaró en rebeldía y dispuso la aprehensión del gobernador de Tarija, Adrián Oliva, por el presunto incumplimiento de deberes y desobeciencia a órdenes de la autoridad pública por el caso Combolat, empresa supervisora de la contrucción del Maternológico.

«Se determina la rebeldía de Adrian Oliva en proceso por Incumpliento de deberes y otros delitos. Se dispone y ordena la aprehensión del mismo. Decisión judicial asumida en este momento» escribió el abogado y exfiscal departamental de Tarija, Gilbert Muñoz.

El proceso se dió el año 2016 a denuncia de una empresa contructora que realizaba la supervisón de la contrucción del Maternológico, dicha denuncia habría sido por negativa de incumplimiento de órdenes de autoridad pública y por el supuesto delito de incumpliento de deberes, luego se llegó a ampliar por incumplimiento a resoluciones de acción de amparo inconstitucional. Un año después el Ministerio Público, el 12 de septiembre del 2017, presentó una imputación penal en contra del Gobernador de Tarija, dijo Muñoz.

Al respecto, el secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, explicó a El País que «hubo un error en la notificación y seguramente se va a reprogramar el acto, el proceso fue iniciado por una empresa, que pese a que incumplió un contrato no quiere ser reportada por incumplimiento».

Por su parte el gobernador, Adrián Oliva, quien se encuentra en la ciudad de Yacuiba mediante una transmisión de Facebook, ha indicado que va dar la cara ante la justicia y que lamenta haberse enterado por terceros de la supuesta orden de aprehesión que hay en su contra.

«Lamento que me tenga que enterar por terceros que se me quiere conducir ante una autoridad, por haber concluído el hospital Materno Infantil, por haber entregado una obra y haber defendido los intereses de mi pueblo, que hoy esta beneficiando y que va a beneficiar a miles de familia, por eso me están enjuiciando», dijo Oliva.