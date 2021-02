Kanye West estaría ansioso ante la posibilidad de que el matrimonio con Kim Kardashian llegue a su final

El rapero creería que solo un milagro puede salvar su relación

Kanye West estaría muy ansioso ante la posibilidad del divorcio (Foto: Broadimage/Shutterstock)

Los rumores de un divorcio entre Kim Kardashian cada día han cobrado más fuerza, y ahora parece ser que la realidad está llegando a la mente de Kanye West.

De acuerdo con lo que una fuente le confirmó a la revista People, el músico no está muy bien con la idea de que su matrimonio se termine y que pueda perder a Kim.

“Está ansioso y muy triste. Sabe que el matrimonio ha terminado y no hay nada que se pueda hacer en este momento. También sabe lo que está perdiendo con Kim”, expresó la persona que se mantuvo en el anonimato.

Fue en enero cuando fuentes revelaron a distintos medios de comunicación que la pareja ya se dirigía hacia un divorcio, pues la empresaria ya tenía planes de terminar el matrimonio. A pesar de que no se han presentado documentos oficiales para una petición de divorcio, las fuentes de la publicación explican que la separación es “inminente”.

El rapero entiende a Kardashian (Foto: EFE/EPA/JASON SZENES)

“Hay muy poca esperanza de una reconciliación, tendría que pasar un milagro. Pero Kanye sí cree en ellos”, agregó.

Por otra parte, la fuente aseguró que la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” sabe que ya no puede estar casada con el también productor. También afirmó que él entiende la situación en la que se ha puesto su esposa.

“Kim no quiere hacerle daño. Ella simplemente sabe que ya no puede estar casada con él. Él es muy consciente de que ha sido una buena esposa. Aún la ama mucho, pero lo comprende”, aseveró.

Además de hablar públicamente del desorden bipolar que padece su esposo, y defenderlo ante el público, la fuente afirmó que Kardashian también ha hecho esto dentro de su núcleo familiar.

Kardashian habría defendido a su esposo ante su familia (Foto: Kyle Terada-USA TODAY Sports)

“Ella lo ha defendido en privado ante su familia. Ella estuvo a su lado en un momento en el que pocas esposas hubieran hecho eso”, dijo la fuente.

Dentro de todo este escándalo mediático que ocurrió en medio de una pandemia y una elección presidencial, Kim Kardashian ha priorizado la salud de sus cuatro hijos, North de 7 años, Saint de 5, Chicago de 3 y Psalm de 1 año. Pero su deseo no es separarlos de su polémico padre, sino que él esté presente como una figura que no les hará daño de ninguna forma.

“Kim ha dejado en claro que Kanye puede hablar con sus hijos cuando quiera. Ella nunca ha amenazado con mantenerlo alejado de los niños. Solo requiere que él no los dañe. Kanye puede hacer FaceTime con los niños en cualquier momento que quiera. No ha sido muy bueno con eso, pero todos lo están alentando a hacerlo”, explicó.

A principios de enero Page Six reportó que la fundadora de KKW Beauty está dispuesta a poner fin a su matrimonio con el rapero. Según ese medio, la pareja mantiene el secreto bajo llave, pero el divorcio es un hecho. Inclusive, Kim contrató a Laura Wasser, abogada que ya representó a celebrities como Angelina Jolie, Johnny Depp, y Britney Spears, en sus respectivos divorcios.

Aparentemente West no ha estado muy presente en la vida de sus hijos (Foto: EFE/Etienne Laurent)

Según el sitio estadounidense, ya había otros indicios que indican que el tambaleante matrimonio se dirige al final. Por un lado, la modelo de 40 años no estaba usando su anillo de boda. Por su parte, el rapero de 43 pasó las fiestas de fin de año en su rancho de Wyoming, en lo que habría sido un pedido de Kardashian para tomar distancia y empezar a preparar el trámite del divorcio.

Fuente: infobae.com