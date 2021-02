Kate Winslet se planteó dejar el cine tras rodar ‘Titanic’ por culpa de los crueles comentarios sobre su físico

Pocas películas pueden presumir de seguir formando parte de la conversación más de 20 años después de su estreno como Titanic. Aunque no siempre es para bien, ya que si ahora vuelve a estar de actualidad no es para discutir una vez más si Jack podría haberse subido en la famosa tabla para evitar morir ahogado; sino para denunciar los terribles comentarios sobre su físico que tuvo que aguantar Kate Winslet en aquella época.

Ha sido la propia actriz la que los ha denunciado en una entrevista con The Guardian, donde recuerda el cruel bodyshaming que sufrió simplemente por no tener el tipo de cuerpo que por aquel entonces era canónico en Hollywood.

“Es ridículo lo impactante, francos y críticos que eran los periodistas sensacionalistas conmigo. Yo todavía estaba averiguando quién demonios era y ellos mientras tanto se dedicaban a comentar mi talla, a intentar averiguar cuánto pesaba y a publicar la supuesta dieta que estaba siguiendo. Fue horrible y muy perturbador leer todo aquello”, se queja la actriz, que en 1997 solo tenía 22 años.

“Recuerdo que hubo un comentario en particular que me dejó en shock que aseguraba que si yo hubiera perdido unos cuantos kilos seguramente Leo se habría salvado. No entiendo por qué la gente hablaba constantemente de mi peso. Incluso me llamaban para hablar de ello. Creo que fue por aquel entonces cuando me gané la etiqueta de ser demasiado directa y respondona. Y mira, no, solo me estaba defendiendo”, explica.