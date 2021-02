La Copa Libertadores no se toca, pero la Sudamericana sí

La Copa, se mira y no se toca. El viejo estribillo de tribuna se cumplirá a medias esta vez. La Conmebol decidió mantener intacto el formato de la Copa Libertadores, pero realizará variantes en la Copa Sudamericana en el afán de convertirla en un torneo más atractivo.

La Libertadores mantendrá su sistema de fases, las tres primeras eliminatorias, y la cuarta por grupos. La Sudamericana será similar a la Libertadores.

El viernes se sortea la fase preliminar de ambas Copas. Se conocerán los rivales de Royal Pari y Bolívar, pero no los de Always Ready y The Strongest.

Fase 1: En el Bolillero 1, están Guaraní, Caracas FC y Católica (Ecuador). En el Bolillero 2: Vallejo (Perú), Royal Pari y Uruguay 4.

Fase 2: En el Bolillero 1, Atlético Nacional, Libertad, San Lorenzo, Independiente del Valle, Junior, Bolívar, Deportivo Lara y Ayacucho (Perú). En el Bolillero 2: Brasil 7 y 8, Chile 3 y 4, Uruguay 3, E1, E2, E3.

Los premios serán los mismos: 350 mil dólares en primera fase, 500 mil en segunda, 550 mil en tercera, 1 millón por partido de local en fase de grupos, 1.050.000 en octavos, 1.500.000 en cuartos, 2 millones en semifinales, 6 al subcampeón, y 15 millones al campeón.

Cambios en la Sudamericana A partir de esta edición, participarán 56 equipos (dos más que antes). En la primera fase, competirán 4 equipos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En la segunda fase se sumarán 6 de Argentina y Brasil, 16 clasificados de la primera fase, más 4 perdedores de la fase 3 de la Copa Libertadores.

Bolivianos

En Copa Libertadores están Always Ready, The Strongest, Bolívar y Royal Pari.

En Copa Sudamericana, Wilstermann, Palmaflor, Nacional Potosí y Guabirá.