La Copa Mundial de Clubes, en exclusiva por Tigo Sports

El torneo se trasmitirá por Tigo Sports, Tigo Sports 2 y Tigo Sports 3. Además, los partidos más importantes estarán disponibles en la app del mismo nombre. Así también, los expertos del canal analizarán las principales jugadas y los mejores goles en el programa de Laboratorio Futbol.

A partir de hoy, el mundo volcará su mirada al fútbol. El Bayer Múnich (campeón de Europa), Tigres UANL (Centroamérica, Norteamérica y El Caribe), Palmeiras (Sudamérica), Ulsan Hyundai FC (Asia), Al Duhail SC (Qatar), Al Ahly SC (Egipto) se enfrentarán en la Copa Mundial de Clubes, organizada por la FIFA y que se disputará del 4 al 11 de febrero en los estadios de Ciudad de la Educación y el de Áhmad bin Ali, en Qatar.

Tigo Sports, el primer canal multipantalla del deporte en Bolivia, transmitirá por los canales 1, 2 y 3 cada uno de los encuentros donde parten como favoritos – por su experiencia y los partidos que vienen realizando- el Bayer, el Palmeiras y el Tigres.

“Estamos felices de poder anunciar nuevamente que los eventos más importantes están en Tigo Sports”, asegura María Laura Mendoza, Gerente de Marca y Comunicación de Tigo. “Queremos arrancar este año con un torneo que se ha hecho esperar demasiado: el Mundial de Clubes, considerando además que los equipos en disputa vienen con un ritmo intenso de juego. Nuestros usuarios de Tigo Sports podrán ver cada encuentro, además de un resumen de cada fecha, los mejores goles y las sorpresas que se irán presentando durante el torneo”, puntualizó Mendoza.

¿Dónde se jugará el Mundial de Clubes?

Catar será el encargado de ser el anfitrión de este torneo y servirá como evento prueba para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 en el mismo país. El Mundial de Clubes contará con dos sedes dentro del país árabe, específicamente en la ciudad de Rayán, que igualmente será sede mundialista en 2022. Dichos estadios tienen como nombre el Qatar Foundation, con una capacidad de 45,350 espectadores, y el Estadio Ahmed Bin Ali, con una capacidad de 40,740 espectadores.

¿Cómo será el formato del Mundial de Clubes 2020?

El Mundial de Clubes 2020 contará con una acumulación de siete partidos, con un total de seis equipos de las diferentes confederaciones alrededor del mundo y será disputado desde la eliminación preliminar, la cual no está catalogada en el calendario oficial, para dar lugar a unos cuartos de final, que enfrentará al Al-Duhail vs Al-Ahly y al Tigres de la UANL vs Ulsen Hyundai, el 4 de febrero para, de esta forma, dar paso a las semifinales, en las que se encuentran el Bayern Munich y el Palmeiras automáticamente, para después dar paso a una eventual final de dicho torneo el 11 de febrero. También se contará con partidos por un quinto y tercer puesto el próximo 7 y 11 de febrero, respectivamente.