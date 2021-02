La emotiva carta de los jugadores de The Strongest para Quispe: “Mamá Inés no nos deje”

“Mamá Inés no nos deje”, dice una de las frases más importantes de la carta que le enviaron los futbolistas de The Strongest a Quispe, que este miércoles renunciará a su cargo como presidenta del club. Le piden que atienda su problema de salud, pero que retorne una vez supere el cuadro que presenta.

Cerca de las 10:00 de este miércoles, Quispe recibió la misiva cargada de emotividad y muestras de agradecimiento a la familia que formó, junto al desaparecido expresidente del Tigre y de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas. Además, reflejando su preocupación por la decisión que ha tomado y que, según fuentes cercanas a la institución, hará oficial en las próximas horas.

“Mamá Inés, la noticia que recibimos hoy (miércoles) nos genera profunda pena, no se imagina el golpe tan duro que significa para nosotros saber que, a partir de mañana, la situación en el club será de total incertidumbre”, se lee en la primera parte del documento.

En las siguientes líneas, aseguran que no se imaginan continuar con el proyecto 2021 sin Quispe ni María Eugenia Salinas, una de sus hijas. Asimismo, destacan que hubieran contratado a futbolistas importantes para armar un plantel competitivo, ya que deben afrontar el torneo local y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Nuestro compromiso de trabajo y sacrificio será con ustedes a la cabeza, ya que nos garantizan seguridad, tranquilidad y estabilidad en nuestro trabajo diario”, dicen los integrantes del primer plantel.

Los futbolistas recuerdan la crisis que atravesó The Strongest, antes de que Salinas y su familia asumieran el mando de la institución, y reconocen su trabajo para que el club sea uno de los mejores administrados del país. “Todo eso no puede caer en saco roto. No pueden dejar la cosecha para que otros vengan, se lleven los logros y la estabilidad alcanzada. No es justo ni correcto”, dice más adelante.

La información sobre su salida se conoció hace varios días, primero se habló de que pediría licencia por dos meses, pero una fuente cercana a la dirigencia confirmó a DIEZ que su alejamiento será definitivo.