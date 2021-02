La explicación del tuit viral del vicepresidente Choquehuanca

La explicación de las palabras del vice están en su discurso del lunes en un pequeño municipio orureño llamado Huayllamarca, donde estuvo de visita. El tuit era en realidad un resumen de una de sus reflexiones en este lugar.

Choquehuanca describió a la llama como un ser que siempre está «con la frente altiva» mientra que la oveja «siempre camina con la cabeza hacia abajo» y pidió a los aymaras ser como el camélido.

El vicepresidente se trasladó a Oruro desde ayer para participar de diversos actos con motivo de su efeméride. Este martes también reflexionó sobre la identidad de los indígenas en el acto central que se realizó en la capital del departamento.

«En estas fechas tenemos que reafirmar nuestra lucha por la independencia, libertad y soberanía, consolidar nuestra lucha para recuperar nuestras empresas estratégicas sino también la identidad, tenemos identidad, no somos parias, no somos bastardos, somos runas. Somos personas, tenemos derecho a hablar nuestro idioma, por qué la república no reconocía