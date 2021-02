La FBF proyecta un torneo de todos contra todos

La dirección de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) contempla un campeonato todos contra todos, con 32 fechas y cuatro clásicos que serán disputados a lo largo de toda la temporada futbolística.

Con 16 equipos para este año, el certamen que se proyecta es jugar sólo los fines de semana, ya que ocho clubes se encuentran en competencia internacional, a medio año existe la Copa América y se tienen programadas cinco fechas de las eliminatorias mundialistas.

“La propuesta es arrancar el 14 y 15 de marzo y luego darle un microciclo al profesor Farías previo a la Eliminatoria. El torneo que vamos a proponer será de 32 fechas con dos clásicos adicionales para todos los equipos”, aseguró Monje.

Entonces, los dos partidos clásicos que juegan por torneo Bolívar vs. The Strongest o Blooming vs. Oriente; se convertirán en cuatro durante este 2021. Los otros clásicos asegurados son Real Potosí vs. Nacional, Wilstermann vs. Aurora, Always Ready iría con San José, Guabirá con Real Santa Cruz y resta definir los cruces que tendrán Palmaflor, Real Tomayapo, Independiente Petrolero y Royal Pari.

Monje añadió que hasta mayo existen entre ocho y nueve fechas libres para jugar el campeonato y luego existirá otro paréntesis por la disputa de la Copa América que organizarán conjuntamente Argentina y Colombia y que arranca el próximo 11 de junio. A la conclusión del torneo de selecciones, se reiniciará la competición que concluiría antes del 20 de diciembre.

Por otro lado, se conoció que, de acuerdo al pliego de especificaciones que se lanzó para la compra de los derechos de televisión, la FBF ofertó un mínimo de 240 partidos de la División Profesional por año, el número puede incrementarse en cada gestión; además, la empresa que adquiera los derechos de televisión debe transmitir 50 partidos de la División Aficionados y los juegos de la Copa Simón Bolívar.

“Nuestra obligación es entregarle a la empresa 240 partidos mínimos. Si podemos jugar un torneo más, será de beneficio y ganancia para la TV porque nosotros recibiremos lo mismo por jugar 32 fechas o 50 en una temporada”, cerró Monje.

Pagar deuda a la TV en enero de 2022

El fútbol nacional debe un total de 182 partidos a la empresa de televisión Sport TV Rigths por el torneo Clausura 2020 que no se disputó. Los clubes quieren pagar esta deuda en enero 2022.

A estos partidos se suman los cotejos del torneo Adecuación que también se adeuda.