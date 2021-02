La insólita teoría de un clérigo iraní: «No se acerquen a los vacunados porque se convirtieron en homosexuales»

Abbas Tabrizian tiene un historial de exabruptos contra la medicina occidental. Irán comenzó este martes a aplicar la fórmula de Sputnik

Abbas Tabrizian

Un clérigo iraní realizó este martes una insólita advertencia, al advertir que las vacunas contra el coronavirus “convierten” a los pacientes en homosexuales, y recomendando al resto de la población que no se acerque a aquellos que han recibido una dosis.

En la jornada en la que comenzó en el país la campaña de vacunación, el ayatollah Abbas Tabrizian hizo estas afirmaciones en su canal de Telegram, donde cuenta con casi 210.000 seguidores, según informó el Jerusalem Post.

“No se acerquen a los que se han vacunado contra el COVID. Se han convertido en homosexuales”, publicó.

Irán es el país más afectado de Medio Oriente por la pandemia, con más de 58.500 fallecidos y 1,4 millones de contagios, según cifras del régimen persa. Las primeras dosis en llegar son de la fórmula Sputnik V, fabricada en Rusia, pero el país va a recibir también la fabricada por el laboratorio AstraZeneca gracias al mecanismo Covax.

Inicio de la campaña de vacunación en Teherán (Reuters)

El clérigo tiene un historial de polémicas afirmaciones sobre la medicina occidental. Hace un año, compartió un video en el que quemaba un libro de texto científico estadounidense, afirmando que la medicina islámica hacía que esos libros fueran “irrelevantes”.

Su homofobia va además en línea con las leyes del régimen iraní, que castiga la homosexualidad con pena de muerte. Desde la Revolución Islámica de 1979, se estima que miles de personas han sido ejecutadas por cargos de este tipo.

“Como otros clérigos del régimen, también Tabrizian relaciona todas las carencias [deficiencias] con la sexualidad”, dijo Sheina Vojoudi, disidente iraní que huyó de la República Islámica de Irán debido a la represión, en declaraciones al Jerusalem Post. “Los clérigos de Irán sufren de falta de conocimiento y humanidad. En realidad, su objetivo de difundir tonterías es tratar de asustar a la gente [para que no se vacune], mientras que el líder del régimen y otros funcionarios consiguieron Pfizer, y no se la proporcionan a la gente con la excusa de que no confían en Occidente”, acusó.

En 2019, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javid Zarif, declaró a la cadena alemana Deutsche Welle: ‘Nuestra sociedad tiene principios morales. Y vivimos de acuerdo con estos principios. Son principios morales que conciernen al comportamiento de las personas en general. Y eso significa que la ley se respeta y la ley se obedece”.

Fuente: infobae.com