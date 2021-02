La música tarijeña está de luto, fallece Lucho Aldana

La música tarijeña y boliviana están de luto porque este jueves falleció don Luis Antonio Aldana Quispe, mejor conocido como Lucho Aldana, a la edad de 89 años.

Luis Aldana, don Luchito como se lo conoce aquí en Tarija, falleció en la ultimas horas a la edad de 89 años, por causas naturales, según informaron fuentes familiares a El País.

El reconocido canta autor tarijeño, bagualero y violinista Lucho Aldana nació en Santa Rosa, una comunidad ubicada en el Gran Chaco. Fue parte del grupo los “Montoneros de Méndez”.

Se inició en la música a los seis años de edad, tocando el violín, un instrumento que luego se convirtió en su sello personal, una vez que se dedicó a tocar profesionalmente.

“El violín no necesita maestro para aprender a tocar, solo necesita talento. Si no hay talento no se puede”, mencionó Aldana en una oportunidad a este medio. Sus restos serán velados en el salón de los maestros jubilados, en el barrio San Bernardo de la ciudad de Tarija.

