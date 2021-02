La Paz: Evacúan 8 familias de viviendas con grietas en Av. Buenos Aires

Pamela Pomacahua / La Paz

La familia de Celso Aliaga y otras siete más fueron evacuadas de dos viviendas porque hoy serán demolidas por las grietas que presentaron ayer. Las dos casas se encuentran en la avenida Buenos Aires de la zona San Martín, ubicada en el Distrito 4 de la ciudad de La Paz. La Alcaldía informó que las infraestructuras fueron construidas sobre un relleno.

“Mi casa se ha rajado y se quiere deslizar”, relató Aliaga con la voz entre sollozos a Página Siete. Él es dueño de la segunda casa que fue evacuada y será demolida por obreros de la Alcaldía. Las grietas aparecieron hace dos años y no representaban un peligro, pero ayer la situación se convirtió en un riesgo mayor.

En la jornada del jueves, el quiebre de esa superficie en plena avenida fue más notorio y profundo, lo que afectó a siete viviendas con grietas. El director de Planificación y Análisis de Riesgo, José Pacheco, anunció que dos casas serán demolidas, tres serán destruidas de manera parcial y otras dos serán evaluadas en el curso de hoy.

“Procederemos a la liberación de peso y evitar un colapso”, informó la autoridad edil. Agregó que la maquinaria y personal de rescate ayudaron a las familias a sacar sus objetos personales y sus muebles, entre otras cosas.

“Tenemos maquinaria y personal de rescate; luego de concluir ese trabajo vamos a comenzar con el monitoreo y en función a ello daremos las directrices necesarias para los vecinos en el sector, para ver en qué tiempo y qué tipo de viviendas podrán construir en el área”, dijo Pacheco.

El director de Gestión Integral de Riesgo, Vladimir Toro, informó a este medio que la zona San Martín fue un relleno en el pasado, las aguas se infiltraron y dañaron la estructura del suelo produciendo del hundimiento.

Trabajadores ediles sacan pertenencias por las ventanas. Foto:APG

“Las aguas de la lluvia, las aguas de evacuación de las viviendas, todo eso influyó al sector del relleno porque han construido (sus casas) sobre un relleno (sanitario). Se ha hundido y hay un desajuste en el área”, explicó. En la zona San Martín hay siete viviendas afectadas por las rajaduras, en cuyos espacios se guardaban vehículos. También hay una chapería y tiendas de barrio. Las zonas que colindan son Las Lomas y Tres Marías.

Martha, que vive en la zona, contó que las grietas aparecieron hace dos años aproximadamente, pero la Alcaldía sólo iba a realizar “parches”. Luego aparecieron otros hundimientos y otro parche. “No hicieron seguimiento al problema”, manifestó. Aliaga, que es el dueño de una de las viviendas que serán demolidas, dijo que construir su casa le costó esfuerzo y el ahorro de dinero de muchos años. “Este viernes nos vamos a reunir para tomar decisiones”.

El drama de los evacuados

Las familias tuvieron que embolsar sus objetos personales en yutes que luego fueron sacados con ayuda de los trabajadores de la Alcaldía. Sus muebles fueron puestos en la avenida Buenos Aires. “Estoy llevando mis cosas donde mi hermana, si no ¿dónde?”, dijo una de las afectadas.

Un hombre que cargaba su mueble relató que sus pertenencias los llevará a la casa de un amigo y él irá con sus tres hijos a vivir a la casa de su mamá en la ciudad de El Alto.

Blanca, que vive en la zona Tres Marías, a una cuadra de las viviendas que serán demolidas, contó que la pared de su casa se rajó hace dos años. El año pasado, en el piso de su patio apareció una grieta y lo tuvo que rellenar con arena y cemento.

En uno de los carriles de la Av. Buenos Aires hay rajaduras. Foto:APG

“Sé que otras cinco casas están en la misma situación que la mía”, dijo a Página Siete. Relató que vive con el susto por lo que pueda pasar. “Empecé a buscar un anticrético para irme a vivir con mis dos hijas”, dijo.

Los vecinos evacuados piden a las autoridades ediles garantía para retornar. “Yo pido que la Alcaldía me dé garantías para volver a mi casa”, dijo César Aliaga luego de sacar sus objetos cuando deambulaba afuera de su vivienda y con la mirada resignada.

A Luciana le contaron que cuando ocurre este tipo de situaciones la Alcaldía ya no permite que las familias vuelvan a su casa. “Yo no quiero salir, ¿quién me garantiza volver?”, indicó.

“Que nos entreguen un documento firmado, para sentirnos seguros”, comentó un hombre que tenía el rostro cansado y el cuerpo agotado de tanto trasladar sus pertenencias. La desesperación y el ajetreo se apoderaron de momento de algunos afectados que no sabían qué hacer cuando les dijeron que tenían que desalojar sus casas y en horas quedaron vacías.

Otras viviendas en el sector de San Martín están en riesgo. FOTO:Agencia Marka Registrada

Grietas en el lugar