La Paz toca la meseta con riesgo de ir directo a otra ola de Covid

Verónica Zapana S. / La Paz

Autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) informaron que La Paz está en la meseta de la segunda ola de la pandemia de la Covid-19. La región paceña debe enfrentar además dos semanas cruciales para pasar a una desescalada o una tercera ola, todo dependerá de la población que deberá evitar las aglomeraciones, la asistencia a espacios cerrados por mucho tiempo y las fiestas de Carnaval.

“La fase de escalada de la segunda ola en relación a la primera fue muy rápida porque la capacidad de contagio fue más importante. Entonces, aparentemente habríamos llegado a un pico y a una meseta. Esperemos que en las próximas dos semanas entremos a una desescalada o quizá a una tercera ola”, dijo el director del Sedes, Ramiro Narváez.

El jefe de la unidad de epidemiología del Sedes, Mayber Aparicio, dijo que se llegó a la conclusión: La Paz está en la meseta de la ola, es decir que llegó al “peor evento de la ola” por tres razones. La primera se refiere a un incremento semanal de 6% a 7%, cifra que no se modificó en tres semanas. En la segunda se registró un RT de dos, que no cambió en las últimas cuatro semanas. La tercera se refiere a una tasa de incremento promedio de 4% que no se modificó.

Con esos datos, Aparicio planteó que de acuerdo con el comportamiento de la presencia del virus en las últimas cuatro semanas, La Paz reportó la misma velocidad de contagio, es decir que una persona infectada contagia a dos o tres individuos. “Eso evidencia que La Paz está en el pico más alto de contagios por la Covid-19”, añadió.

El jefe de epidemiología dijo que con esos datos las próximas “dos semanas” serán clave para ingresar a una fase de desescalada o al ingreso de la tercera ola.

¿Pero cómo se puede evitar un tercer rebrote? Según Narváez, depende del comportamiento de la gente. Indicó que si la población evita las aglomeraciones y las reuniones en las fiestas de Carnaval, además los políticos no convocan a campañas proselitistas a sus militantes, se podría ingresar a una desescalada, caso contrario a una tercera ola.

“Pedimos a la población conservar y mantener las medidas de bioseguridad: uso de barbijo, lavado de manos y evitar la afluencia a conglomerados. (Solicitamos) a los políticos que en tiempos de proselitismo eviten aglomeraciones que puedan acelerar el incremento de casos”, dijo el director del Sedes y pidió a la gente evitar las fiestas de Carnaval para permitir la desescalada, aseguró.

Aparicio recomendó a la población evitar quedarse por tiempos prolongados en espacios cerrados: el transporte público, los mercados y los bancos porque podría existir una alta carga viral.

Para el exdirector del Sedes René Sahonero los casos que se reportan esta semana serán cruciales “porque evidenciará si evidentemente se está ingresando a la fase de desescalada”. Indicó que el descenso de casos el fin de semana no significa una baja de los nuevos infectados. “El análisis debe hacerse toda la semana y si durante esta semana baja, entonces se podrá decir que estamos ingresando a esa etapa”, agregó.

Según el Sedes, el número de nuevos casos se registró entre 300 y casi 700 casos. La segunda ola prácticamente reportó hasta ayer 19.560 nuevos infectados.

La Paz y El Alto son los municipios más afectados. Viacha, Batallas, Irupana, Colquiri, Patacamaya y Caranavi son las poblaciones que ahora reportan más casos.

Para el ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, es importante que la población continúe con las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social. Así se podrá “mejorar la atención de la presencia de la segunda ola del coronavirus”, agregó.

“El sistema de salud está saturado en la actualidad y las dos semanas no serán suficientes para liberar camas. No bajemos la guardia. La población debe saber que hay muchas bajas de médicos, por eso los hospitales no están funcionando con la capacidad total de su personal”, sostuvo Romero.

Narváez explicó, además, que el ingreso a la tercera ola puede tener repercusión no sólo en la vida de las personas, sino también en el aspecto social, económico, cultural y político.

