La próxima gran actualización de Windows 10, 21H1, llegará con funciones centradas en el teletrabajo

Nos acercamos al momento del año en que Microsoft suele lanzar la primera actualización semestral de Windows 10, y aunque la compañía de Redmond aún no ha puesto fecha a la actualización Windows 10 21H1, lo normal es que si no hay imprevistos sea en mayo, llamándose Windows 10 May 2021 Update.

No se espera que sea una gran actualización, y ese papel todo apunta a que le tocará a la 21H2, conocida como Sun Valley, que implicará incluso un cambio de diseño considerable. Sin embargo, para la que está más próxima sí habrá algún cambio que la compañía ha anunciado en palabras de John Cable, jefe de Microsoft en Windows Servicing y Delivery. Según Cable, esta actualización se aplicará como se hizo October 2020 Update, es decir que quizá ni nos enteremos de que nuestro equipo ya la tiene cuando la recibamos.





Una versión grande menor y centrada en lo que creen que se necesita en 2021

Esta actualización, según explica Microsoft, está ya directamente influida por la pandemia y lo que ha pasado en el último año. No en el sentido de que se haya tardado más o menos en desarrollar por ello, sino por la atención que Cable dice que la compañía ha prestado a los aprendizajes propiciados por el teletrabajo, tanto a nivel de compañía como del feedback de los usuarios.

En ese sentido, hay tres nuevas funciones que las compañía relaciona directamente con el trabajo en remoto y la seguridad, de las que los usuarios han contado que dependen ahora más que antes:

Soporte para varias cámaras de Windows Hello cuando haya conectada una cámara externa en un equipo que ya tenga webcam interna.

Mejoras en el rendimiento de Windows Defender Application Guard, en lo que se incluye la optimización de tiempos de apertura de documentos.

La Instrumentación de Administración Windows (WMI) se actualiza para mejorar el rendimiento contextos de trabajo en remoto.

Si estás en una versión previa a Windows 10 May 2020 Update, la actualización sí funcionará como las más grandes, es decir, con un proceso más largo. Sin embargo, a partir de ahí, es decir, en las versiones de 2020, la actualización será como cualquiera de las mensuales.

Más información | Microsoft