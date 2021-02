«La tratan como a una niña»: Paris Hilton no cree justa la tutela de Britney Spears

El nombre de Britney Spears vuelve a ser puesto sobre la mesa, en esta oportunidad porque su amiga Paris Hilton hizo referencia a lo que cree sobre la tutela de su amiga.

La socialité, empresaria y DJ de 40 años, no considera justa esta acción; dijo que no puede imaginar lo que es estar bajo el nivel de control en el que ha estado su amiga desde 2008.

Y aunque no ha visto el reciente documental Framing Britney Spears, que explora los problemas que rodean a la cantante, incluido el hecho de que ella no puede arreglárselas en su vida personal y profesional; se siente triste por su amiga, pues cree que la “tratan como a una niña”.

Hablando en su podcast This Is Paris ; Hilton decidió tocar el tema nuevamente, y reveló que no ha hablado con Spears desde hace unos meses y que cuando hablan, ella no menciona ese problema: “Ni siquiera he visto el documental todavía; porque he estado muy ocupada. Pero escuché que es muy triste”.

“Me siento triste por ella, porque es una mujer encantadora y tiene un corazón enorme; no puedo imaginarla siendo controlada así. Ya sabes, cuando eres un adulto y has trabajado toda tu vida para crear este imperio y luego te tratan como a un niño… No es justo”, considera.

Paris admitió que el documental la hizo pensar en el todo el asedio sobre ella; Britney y sus amigas de fiesta en la década de 2000. “Leí todos estos artículos (…) nos trataban tan injustamente, nos veían de forma misógina y la gente era cruel y se burlaba de nosotras”, recordó.