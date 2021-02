Las guerreras igualan 2-2 con Ecuador, en Quito

Campeones

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Las guerrera, el seleccionado femenino de Bolivia, igualó 2-2 con su similar de Ecuador, ayer en el compromiso revancha que se disputó en Quito.

Después del 3-0 en contra, Bolivia mejoró su producción. Marthina Aguirre abrió la cuenta a los 31 minutos, colocando a Ecuador arriba en el marcador. Antes de a conclusión del primer tiempo llegó el empate por intermedio de Yoselín Portales (44´). Ana Paula Rojas anotó el 2-1 a los 52´, a partir de ahí el cotejo estaba bajo el control de las bolivianas con coraje y marcación, pero una dudosa falta dentro del área fue sancionada con un penal que Kely Real cambió en gol (2-2) a los 71´.

La estadía de la delegación boliviana se extenderá hasta el fin de semana; Bolivia jugará dos amistosos más aprovechando la predisposición de los equipos de la región. Hoy sostendrá un compromiso contra Quito FC y mañana disputará un partido ante Cumbayá Spirit, cerrando de esta manera su preparación en territorio ecuatoriano.

Tras el primer encuentro de preparación, la directora técnica Zdenscka Bacarreza destacó que su equipo es «un grupo que entusiasma mucho, humilde y con ganas de demostrar que se puede. Desde nuestro punto de vista no lo hizo para nada mal, teniendo en cuenta que sólo se hizo fútbol un solo día, repito, un solo día antes del estos partidos. Sin embargo, Bolivia generó varias opciones y tres que no las concretó, pero no se metió atrás, presentó un esquema ambicioso de ida y vuelta.

Demostraron que Bolivia de a poco se va sacando esos eternos complejos que no nos dejan crecer, pero esto será mas efectivo mientras más se trabaje. Mientras más se entrene, más seguridad se obtendrá».