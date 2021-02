Las tres tragedias de Gaby Crassus, esposa de Rodrigo Mejía: en unos meses perdió a su mamá, a su marido y a su suegro

En noviembre falleció la madre de la conductora y este viernes dijo adiós a su esposo en el día que habrían cumplido 12 años de noviazgo

Fuente: Infobae

Gaby Crassus, por título, es una comunicadora originaria de Venezuela. En dicho país sudamericano estudió Comunicación Social, carrera que hizo válida al empezar a ejercer ahí para después mudarse a México en busca de mejores oportunidades. Así, al poco tiempo, se hizo de un espacio en Tv Azteca, televisora que la acogió y posteriormente le dio un espacio en Al Extremo, un programa de noticias de impacto.

El pasado junio, Crassus se despidió de la producción que la vería crecer como presentadora y que le valió de muchos momentos invaluables. El motivo por el que decidió dejar a sus compañeros fue para buscar mejores oportunidades de vida en otro lugar. De acuerdo con la comunicadora, “Es una decisión que se tomó en familia, con mi esposo. Es por una mejor calidad de vida para mis hijos, por seguridad, por Mati, mi hijo mayor. Es asmático, entonces de repente la altura y la contaminación de la Ciudad de México le pega mucho… y pues se tomó la decisión de irnos a Yucatán, a Mérida”.

El escenario pintaba muy optimista a mediados de 2020 para Gaby, quien veía muchas oportunidades en donde sería su nuevo hogar y que compartiría al lado de sus hijos y del actor Rodrigo Mejía. Sin embargo, no fue hasta finales de ese mismo año que las cosas cambiarían para la conductora y no serían para bien. Estos son los tristes acontecimientos a los que Gaby Crassus ha tenido que enfrentarse en los últimos meses.

Fue el 10 de noviembre pasado que, a través de su cuenta de Instagram, Gaby publicó una foto donde está acompañada de sus hijos y otra mujer más, una muy parecida a ella. No pasa mucho tiempo antes de que sus seguidores notaran que dicha persona es la mamá de la conductora. Sin embargo, tampoco pasa mucho antes de saber el motivo de su publicación: su madre acababa de fallecer.

Esta noticia la dio, aun así, con el mejor de los ánimos. En un intento por mostrar a su madre en un momento feliz que compartió al lado suyo, escribió en su post: “Así te queremos recordar: con esa sonrisa de abuela que ama por sobre todas las cosas a sus nietos”.

Se desconoció el motivo por el que su madre murió, pero Gaby todavía trataba de despedirse con buenos ánimos. “Te nos fuiste tan rápido mamá…. Vuela alto siempre, junto a nosotros. Tus nietos Matias y Mauro, Rodrigo y yo siempre te llevaremos en nuestro corazón”, escribió y luego finalizó con un conmovedor mensaje sobre la muerte. “Sólo se muere cuando se olvida y nosotros nunca te vamos a olvidar. Te amo”.

Desde ese momento, Gaby aprovechaba esta red social para subir, de vez en cuando, fotos de su madre para recordarla y reiterar su amor hacia ella. A su vez, en su perfil también es posible encontrar fotos de su padre quien, desafortunadamente, había muerto poco más de tres años antes.

No obstante, todavía cuando la antigua conductora de Al Extremo todavía pasaba por el pésame de su madre, otra tragedia la asediaría. El padre de Rodrigo Mejía, su suegro Salvador Mejía, fallecería el pasado 31 de enero, fecha confirmada por el programa de espectáculos de Ventaneando.

Aparentemente, el señor Mejía murió a causa del Covid-19. Quien confirmó la noticia fue el productor Salvador Mejía Jr., cuñado de Gaby Crassus, a través de su cuenta de Twitter donde adjunta una foto de su padre al lado de su hermano, el actor Rodrigo. Su suegro habría muerto en Mérida, Yucatán, sitio en el que Gaby y su esposo ya se habrían mudado desde hace un tiempo tras la despedida de la conductora de Al Extremo.

Ahora el medio del espectáculo está de luto luego de que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), a través de su cuenta de Twitter, anunció la muerte de Rodrigo Mejía a los 45 años. Si bien en dicho tweet no especificaron la causa del fallecimiento del actor, poco después, varios medios confirmaron que Rodrigo perdió la batalla contra las complicaciones provocadas por el Covid-19. Virus que lo estaría afectando desde hace semanas.

Al principio Gaby no hizo ningún pronunciamiento sobre esta noticia. Al menos no hasta hace un rato donde, en Instagram, publicó una foto y un mensaje para despedirse del “amor de su vida”. En dicho mensaje, dio el último golpe a sus seguidores al informarles que, de no haber muerto Rodrigo, hubieran celebrado 12 años de noviazgo.