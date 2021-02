Ley 348: Senadora Velasco propone centros de rehabilitación para hombres violentos

El ministro de Justicia, Iván Lima, impulsa las modificaciones a la Ley 348 con propuestas de todos los sectores posibles

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Virginia Velasco, propuso este lunes, entre las modificaciones a la Ley 348, que los varones agresores sean enviados a centros de rehabilitación, en lugar de sacar a las mujeres víctimas de violencia a hogares de acogida.

“Que vayan los varones, pero a rehabilitarse, además tienen que someterse a un estudio sicológico con un equipo multidisciplinario, y no así las mujeres que sean sacadas de sus casas, para ser llevadas a casas hogares, eso no me parece”, expresó Velasco en declaración a los periodistas.

El artículo 31 de la Ley 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia ya contempla la rehabilitación de los agresores, por orden de la autoridad jurisdiccional competente, con el objetivo de promover cambios en su conducta agresiva, pero no es cumplida por las autoridades.

Con anterioridad, Lima convocó a un proceso nacional de recolección de propuestas y observaciones a la ley, recibiendo más de mil planteamientos por parte de la población en general, organizaciones de mujeres y de derechos humanos.

Sobre su propuesta, Velasco dijo que “son pequeños elementos que estamos pasando al ministro Lima, que como cabeza de sector tiene que dar el impulso a la Ley 348” para que sea tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.