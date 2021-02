LGBT en Bolivia: uno de cada 10 denuncia hechos homofóbicos

“No funcionó suplicar que se detuviera, un compañero me abrazó para que los demás golpes no me lleguen…, sino es probable que no estuviera acá para contarles lo que pasó”, fueron las palabras que Devi Le Fay, de 28 años, escribió en sus redes sociales hace dos semanas para denunciar un “crimen de odio”. No hace mucho salió “del clóset” y es una de las víctimas de la homofobia.

En Bolivia, la mayoría de los denominados “crímenes de odio” por homofobia o transfobia que afectan a la población LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) no son denunciados. Se estima que una de cada 10 víctimas denuncia el hecho. El resto, guarda silencio por temor a revelar su identidad.

El caso de agresión a Devi y a su amigo Marco Porcel, quien lo acompañaba, consternó a diferentes instituciones que trabajan con la comunidad LGBT, por lo que repudiaron el hecho pidiendo dar con los autores. “Como yo debe haber más (víctimas) y peores, pero con menos voz”, se lee en el relato de Devi.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, explicó que este tipo de casos no son aislados en nuestra sociedad, debido a que la población LGBT “sigue siendo víctima de odio e intolerancia, que en nuestro país se constituye en hechos delictivos”.

Pero “la mayoría prefiere callarse para no ser más discriminados. De 100 agresiones que existen, no hay más de 10 que reaccionan”, lamentó el director del Instituto de Desarrollo Humano, Édgar Valdez.

El presidente del Colectivo TLGB de La Paz, Cristofer Quiller, coincide al señalar que de 10 personas una llega a presentar la denuncia. “Nueve se callan, prefieren aguantar, buscar la manera de resolverlo, renunciar al trabajo o salirse de su casa”.

“A veces la familia es el primer núcleo social que te genera discriminación, hostigamiento”, señaló el director ejecutivo de la Asociación Civil de Desarrollo y Promoción Cultural (Adesproc) Libertad GLBT, Alberto Moscoso.

Los hechos homofóbicos o transfóbicos pueden ir desde “violencia psicológica, verbal, golpes e incluso la muerte”, acotó Valdez.

Según datos de la Organización de Travestis, Transgeneros y Transexuales femeninas de Bolivia (Otraf), un 51 por ciento de las denuncias de agresión son de personas trans.

Este sector, además, es uno de los más golpeados por “transfeminicidios”. “La transfobia está asesinando a compañeras trans simplemente por ser trans y eso es preocupante”, expresó la representante de Otraf, Luna Humérez.

En Bolivia, entre 2008 y 2020, 20 personas trans fueron asesinadas, de acuerdo al informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM). El último caso es el de Gabriela, asesinada con 17 puñaladas en un alojamiento.

Y ¿la justicia?

La Constitución Política del Estado y la Ley 045 son el principal sustento legal de la comunidad LGBT. Sin embargo, “el acceso a la justicia de nuestra población todavía es muy limitado”, dijo Quiller.

Por ejemplo, se conoce que solo uno de los casos de transfeminicidio denunciados fue resuelto al ser tipificado como feminicidio. El resto queda en la impunidad.

Además, Moscoso indicó que el Estado no tiene disgregado por identidad u orientación los casos de agresión y hay un subregistro que no está siendo evidenciado.

Pese a las falencias legales, la falta de apoyo a este sector y la intolerancia de la población, la comunidad LGBT continúa su misión en busca de una sociedad que respete sus derechos, su orientación sexual y su identidad de género sin sufrir discriminación, odio o agresión.

Amplio catálogo

En Bolivia existen al menos 26 leyes nacionales, 8 decretos supremos, 8 resoluciones ministeriales y más de 10 leyes municipales en las que se incluyen a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género.

Ley 045/2010

La Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación establece mecanismos y procedimientos para la

prevención y sanción de actos, entre ellos la homofobia y transfobia.

Constitución Política

La CPE, en su artículo 14, prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, idioma, nacionalidad, estado civil, ideología, condición económica.

Cochabamba registra primer caso

Este año una mujer trans de 19 años fue la primera víctima de transfeminicidio en Cochabamba, informó ayer la activista de derechos humanos, Rayza Torriani.

La joven fue encontrada en un alojamiento de la calle Ladislao Cabrera. La Policía investiga el hecho. “Hasta cuándo podemos seguir en esta situación de violencia. Hay una compañera muerta y la justicia no hace nada”, lamentó la activista.

OPINIONES

«Todavía una mayoría de nuestra sociedad tiene que aprender a respetar y a convivir. No digo tolerar, porque eso es hasta un cierto límite. Tienen que aprender a respetar».

Édgar Valdez, Director IDH Bolivia

«Aprendamos a vivir en una sociedad respetándonos todos. Somos como cualquier ciudadano que no le está haciendo daño a nadie».

Luna Humerez, Representante Otraf Bolivia

«Nosotros no pedimos tolerancia, porque tolerar es decir ‘ya ni modo’, nosotros exigimos respeto. Tenemos el mismo derecho que cualquier persona o ciudadano».

Cristofer Quiller , Colectivo TLGB La Paz

Lea también: Matan a transexual en Cochabamba, ONU pide sanción para los responsables