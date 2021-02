Llanos: Sentenciados por drogas serán los más beneficiados con decreto, después de afines al MAS

Llanos reparó en que en las exclusiones del decreto si bien no pueden ser beneficiados aquellos que han cometido delitos graves como asesinatos, homicidios, contrabando, etc., la exclusión no se aplica al delito de narcotráfico.

Llanos indicó que la aplicación del decreto no cambiará la realidad penitenciaria del hacinamiento en las cárceles del país, debido a que su prioridad es liberar de responsabilidad a los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que participaron de los actos de violencia de noviembre de 2019 al 2020, en los que incluso hubo muertos, debido a que muchos de ellos ya no se encuentran detenidos. Dijo que el propósito es darles “piedra libre” para que hagan su vida normal y sin preocuparse en juicios. “El decreto de indulto y amnistía por razones humanitarias y perseguidos políticos no va a cambiar esencialmente la realidad de las cárceles, esto es parte de aquello que ya en los libros de Platón se decía: ‘la justicia es el arte de hacer el bien a los amigos y hacer el mal a los enemigos’”, señaló Llanos a ATB. El 12 de febrero, la mayoría parlamentaria del MAS aprobó el Decreto Presidencial de amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos en beneficio de las personas que fueron procesadas durante el Gobierno de Jeanine Áñez, entre ellos Evo Morales. Para Llanos está en la conciencia de quienes gobiernan el país que en las movilizaciones de 2019 y 2020 muchos afines al MAS estuvieron presentes en las marchas y otros actos violentos y a raíz de eso ocurrieron serias afecciones, vejámenes e incluso muertes, y por eso hoy “quieren sanar un poco esa su culpa y a través del decreto están evitando que esas personas sean procesadas, y si en algún caso están en cárceles van a poder ser liberadas con el indulto si han sido sentenciadas”. Lo que sí está generando este decreto de amnistía e indulto, agregó, es evitar que sigan procesados y darles libertad para que puedan estar haciendo sus actividades normales sin estar pendiente de sus juicios. “Esto es lo que van a lograr, y de contrabando por supuesto están incluyendo la liberación de personas del narcotráfico”, dijo. Llanos reparó en que en las exclusiones del decreto si bien no pueden ser beneficiados aquellos que han cometido delitos graves como asesinatos, homicidios, contrabando, etc., la exclusión no se aplica al delito de narcotráfico. “En el mismo decreto dice que las personas que tengan sentencia de 8 años pueden ser liberadas, y una gran parte de las personas que cometen el delito de narcotráfico tienen sentencias de 8 años, sin ingresar a cárcel dice incluso el decreto, y para las personas que tienen 10 años de condena deben estar 30 meses en la cárcel, y de estas personas las únicas que no están excluidas son del delito de narcotráfico, entonces de contrabando han metido eso también y eso es lo que va a liberar de alguna manera a quienes están cárceles”, refirió. En ese sentido, indicó que entre los beneficiados estarán por lo menos el 50 por ciento de los más de 3.000 personas que han ingresado por narcotráfico en los últimos años a los recintos penitenciarios. “Eso es lo único que va a bajar en incidencia y seguramente será para poner en estadísticas y decir que en Bolivia se está luchando contra el narcotráfico, beneficiando a quienes cometen este delito de lesa humanidad”, enfatizó.