Llegaron 500.000 pruebas antígeno nasal para la detección de Covid-19, son parte…

...Kremlin há meses. Geopolítica E o México não foi o único. O Governo argentino forneceu os mesmos documentos à Bolívia, Uruguai e Peru. O governo de Luis ... Arce autorizou a vacina russa no dia seis de janeiro e recebeu a primeira remessa com 20 mil doses na última quinta-feira. O impulso que...

www.cnn.com | 2 hours ago

...highest number in the region. Bolivia Bolivia experienced a change in power in November when left-wing President Luis Arce replaced Jeanine...

Compartido: 366