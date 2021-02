Lo bueno, lo malo y lo feo del «debate» televisivo entre candidatos a la Alcaldía cruceña

Mientras en la pantalla de televisión 5 candidatos a la Alcaldía cruceña explicaban sus planes de trabajo en el afán de conquistar el voto ciudadano, en las redes sociales explotaba el ingenio y el humor. Seguidores de uno y de otro candidato se atribuían la victoria de su postulante por “apabullante contundencia” mientras resaltaban frases y promesas de campaña. Fuera del fanatismo que mueve a los partidarios, muchos facebookeros se preguntaban quién fue el ganador de la noche.

El analista Luis Andia consultaba desde su muro: “Me sale que todos los candidatos ganaron el debate”. Aunque tras mostrar algunas alternativas, concluyó que “tal vez nadie ganó el debate, pero que eso nadie lo quiere ver”.

Las interacciones eran constantes en favor de uno u otro candidato. Destacaban la solvencia argumental de uno, la contundencia de otra o el programa de aquel. En fin, difícil decidir quién ganó en un anunciado debate de la red Uno, aunque a decir de muchos, no fue debate sino exposición de programas de gobierno.

Todos coincidieron en reclamar la falta de preguntas e intercambio de cuestionamientos entre candidatos. El formato elegido por el canal televisivo se asemejó a un foro con breves exposiciones sobre los 6 temas seleccionados previamente.

Eso sí, no faltó la oportunidad de lanzar algún que otro comentario malicioso que, como dardo envenenado, contaba con un destinatario directo en el estudio.

Antes de cerrar la noche y apagar el teléfono, la lluvia de memes mostró otra forma de ver y disfrutar el «debate». Humor, ironía y muchas carcajadas fueron el colofón a una noche de intensa actividad política.

Lo bueno

La presencia y participación de los cinco candidatos mejores posicionados en las encuestas para la Alcaldía supuso un logro importante para el canal televisivo. “La Red Uno mete un golazo en el prime time de domingo al ser la primera televisora en reunir a los cinco candidatos más importantes a la Alcaldía cruceña”, escribió Cristian Massud, periodista.

Varios comentarios se referían al cuidado estético impecable que lucieron los candidatos. Se elogió el traje azul que le sentó muy bien a Jhonny Fernández o el rejuvenecido look de Angélica Sosa. Incluso se destacó la vestimenta amable y neutra de Adriana Salvatierra.

Desde su muro, la comunicadora y publicista Alejandra Méndez resaltaba que Salvatierra “no se pone el azul para evitar que asociemos” ese color con el partido que la postula, el MAS.

Bastantes comentarios resaltaban la preparación comunicacional de los candidatos que supieron jugar con los argumentos, con su lenguaje corporal y, a la vez, explotaron, la fortaleza expresiva. En este capítulo, la experiencia y capacidad de Gary Áñez cosechó los mejores comentarios.

Sergio Andrés Tejero le otorga el título de mejor comunicación durante el programa. Opinión que comparten otros televidentes que afirman que Áñez “usó las armas de la comunicación y de la oratoria para llegar a la gente y lo hizo muy bien. Su experiencia en estos campos le jugó a favor”. Aunque se destacó el carisma de Jhonny Fernández.

La dinámica del formato elegido permitió que el programa fuera ágil y agradable para los teleespectadores. Los candidatos contaban con dos minutos para exponer sus planes de gobierno, tiempo medido para que cada uno priorizase la esencia de su programa. Además, la pregunta del presentador indagaba sobre el contenido que cada partido presentó ante el Tribunal Electoral Departamental.

Lo feo

“No sé a qué colegio fueron los candidatos, pero en el mío no me dejaban leer las respuestas en los exámenes”. Era el comentario de SCZ Chanel, el conocido comunicador que aprovechó la oportunidad para observar la excesiva dependencia de los candidatos a sus “apuntes” escritos.

Diversos comentarios hacían también alusión a esta poca pericia expositiva de los políticos. La actriz y comediante Mónica Fernández reclama burlesca que “¡dejen de mirar el copie! Parece que no hicieron ellos su plan municipal de trabajo”.

La nota más fea se vivió en las inmediaciones del canal televisivo cuando los simpatizantes de dos partidos políticos se agredían entre ellos y, de paso, dañaron a algún que otro integrante de otras agrupaciones. La Policía trató de frenar las agresiones que, por momentos, se convirtieron en pelea campal.

Al inicio del programa, el presentador solicitó a los candidatos que se dirigieran a sus “barras” para pedirles moderación y tolerancia. Las dos siglas implicadas, UCS y SPT, fueron muy tibios en sus mensajes, mientras que Áñez las acusó directamente para aclarar a la audiencia y deslindarse de responsabilidades.

Ya sea por el formato y la corta duración del programa o por el expreso deseo de algún candidato, ciertos temas brillaron por su ausencia en la exposición. La activista medioambiental Daniela Justiniano expresaba su tristeza y señalaba que “quien perdió este “debate” fue el medioambiente. «Es una lástima que nunca se toque el tema a fondo siendo una problemática profunda”, escribió.

El analista y politólogo José Orlando Peralta también indicó una falencia en los discursos de los postulantes al sillón edil. “Ninguno propuso el fortalecimiento de la participación ciudadana y una mejor gobernanza local”.

La inquietud sobre el manejo de la administración pública fue observaba también por Oscar Diego Leaños al publicar que “nadie habló de la descentralización de la administración pública, es decir, una verdadera autonomía de los distritos. (Los subalcaldes deben dejar de ser operadores políticos y ser planificadores urbanos)”.

El ingenio de los internautas no se perdió nada de lo que aconteció en la pantalla. Los gestos de los candidatos mientras escuchaban a los oponentes se convirtieron en otro de esos momentos cumbre en las redes. Las sonrisas irónicas o burlescas, los gestos de superioridad o las poses sobradoras fueron tema recurrente. Y en este capítulo, el gesto ganador lo consiguió Jhonny Fernández, que respondió a la intervención de Angélica Sosa con una mueca de asombro y el icónico recurso de la mano para señalar que está “charlándola” ante la audiencia.

Lo malo

En algo coincidieron opinadores, analistas y facebookeros con sorprendente unanimidad. Lo de ayer, no se ajustaba a un debate. “Faltó una ronda donde los candidatos debatan entre ellos”, resumía Christian Massud el sentir de muchos internautas.

Para el comunicador Juan Pablo Rodríguez, la propuesta de la Red Uno resuelve un problema de fondo ante la cuestionable “calidad que tiene la política en el país”. Valora el esfuerzo por convocar a los candidatos y hablar de las propuestas “sin que se convierta en un circo mediático”. Y completa su publicación señalando que “la terminología del espacio puede ser cuestionable, pero sin duda, se agradece que no termine siendo una confrontación criolla”.

En el apartado de lo repudiable, se anota las críticas directas y veladas que se cruzaron en el estudio, fundamentalmente entre Sosa y Fernández por sus gestiones anteriores. Con el sentido más fino y el lenguaje más amplio, Áñez observó a quienes no han hecho nada en los 15 o 30 años de gobierno, una referencia que involucraba al resto de manera implícita.

Los memes

Resumen de forma graciosa las dos horas que duró el programa televisivo. Sobran las palabras.