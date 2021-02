Los próximos Galaxy Watch podrían usar Android en lugar de Tizen

Samsung se embarcó inicialmente en el mundo de los relojes inteligentes de la mano de Android Wear, el predecesor de lo que hoy es Wear OS. Sin embargo, con el paso de los años saltaron de aquel sistema operativo a Tizen, su propia plataforma.

Durante el último tiempo, el sistema desarrollado por Google ha crecido hasta el punto de conseguir nuevamente captar la atención de la compañía surcoreana, quienes estarían considerando volver a trabajar con esta alternativa para sus relojes inteligentes.

La idea de un nuevo Galaxy Watch con Wear OS, la adaptación de Android para relojes inteligentes, no es algo nuevo. Se trata de un rumor que ha circulado entre idas y venidas durante los últimos años. No obstante, la situación ahora es diferente.

Samsung’s new watch will use Android to replace Tizen.

— Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021