Los restos de Carlos Menem serán velados en el Salón Azul del Senado

Su familia deberá definir si el funeral será hoy o mañana. “Hablé con Cristina y me dijo que su secretaria privada ya está en eso y que tendrá todos los honores de un ex presidente”, manifestó Alberto Fernández

Los restos del ex presidente Carlos Saúl Menen, que falleció a los 90 años este domingo por la mañana en el Sanatorio Los Arcos, serán velados en el Salón Azul de la Cámara de Senadores.

Si bien aún no trascendió el día y el horario, porque será la familia quién lo defina, el presidente Alberto Fernández adelantó que se comunicó con la vicepresidenta Cristina Kirchner para organizar la despedida oficial.

“Hablé con Cristina y me dijo que su secretaria privada ya está en eso y tendrá todos los honores de un ex Presidente” , contó el Jefe de Estado al ser entrevistado en C5N.

Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quinela, también puso a disposición la provincia para la realización de una despedida púbica del ex Presidente. Zulemita Menem, que es la que acompañó a su padre hasta el último minuto de su vuida, aún no se explayó al respecto.

El senador riojano venía atravesando complicaciones de salud: primero estuvo internado en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento a raíz de una neumonía bilateral y hace algunas semanas debió ser internado por una infección urinaria en esa clínica de Palermo, donde finalmente murió.

“Fue un hombre de la política argentina que uno no puede dejar de reconocer”, remarcó Alberto Fernández al recordar cómo lo conoció. Y señaló: “Nos conocimos hace muchos cuando yo era parte del equipo de Antonio Cafiero y trabajaba en la parte económica con Frigerio, que había sido ministro de economía de Cafiero en la Provincia. Siendo yo funcionario del gobierno en un cargo de segunda línea, como la Superintendencia de Seguro, él toleraba mis críticas hacia el modo que yo entendía que conducía la economía del país. Menem fue muy respetuoso de la opinión contraria y tolerante”.

Entre otras cuestiones, destacó que “fue un hombre que llegó a la gobernación de la provincia de La Rioja dos veces, que llegó a la presidencia dos veces, que fue senador tres veces, siempre lo eligió su pueblo y fue un hombre de la democracia”.

A pesar de no haber coincidido en la forma de hacer política, Fernández destacó su carisma y liderazgo. “Menem era un personaje singular, se hacía muy querible”, enfatizó para dar pie a una anécdota familiar.

“Siempre cuento una anécdota que demuestra el carisma que él tenía. El único peronista de mi familia era yo. Mi mamá era bastante crítica del peronismo y no le gustaba para nada que yo fuera peronista. Lo cierto es que en el año 91/ 92 me dieron un premio que se lo daban a los jóvenes sobresalientes de la Argentina y el premio lo daba el Presidente. La ceremonia era relativamente chica porque cada premiado sólo podía llevar a dos invitados. El Presidente fue saludando uno por uno a los invitados de los premiados. Y cuando la saludó a mi mamá no sé qué le dijo, pero ella me dijo ‘nunca te pelees con ese hombre, pude ver la bondad en sus ojos’ y yo no entendía qué pasaba. Me pasó hasta el día de la muerte de mamá que siguió viendo en él a una buena persona y a un hombre sincero. Tenía un carisma tan enorme que atrapaba hasta a los que no lo querían”, relató Fernández.

El Jefe de Estado aseveró que “eran tan opuesto” a Menen que luego de que Antonio Cafiero perdiera las elecciones internas, decidió “votar en blanco” porque no creía que pudiera consagarse en las presidenciales. “ Ganó recorriendo pueblos y dándole la mano a la gente, Ganó con la fortaleza que conquistó a mi madre, que es esa cercanía que tenía con la gente ”, admitió.

El Presidente contó que volvió a reencontarse con Menem cuando era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner: “Ocupaba la primera fila de abajo del Senador, en el primer asiento. Era imposible no verlo y siempre que entraba me daba la mano, me generaba mucha simpatía y despertaba la ira de mis compañeros”. Y destacó: “Hay que reconocerle su valor por la democracia. Todos los cargos que ocupó fue porque la gente lo puso donde lo puso”.

“Menem fue el hombre que estuvo más tiempo en la presidencia sucesivamente, nadie estuvo 10 años seguidos en la presidencia. Y tuvo que asumir anticipadamente. Eso solo ya lo hace un dato de la historia.Como toda gestión tuvo sus claroscuros pero no es momento de hablar eso hoy, la historia se ocupará de marcarlo. Se fue un animal político de naturaleza al que debemos valorizar su sentido democrático. Menem deja la vida feliz porque hizo lo quiso en su vida”, cooncluyó el Presidente al recordar los aspectos de vida que más lo marcaron en la política.

