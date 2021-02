Luis Haquin seguirá su carrera en Deportes Melipilla de Chile

Deportes Melipilla de Chile anunció este miércoles la contratación del defensor boliviano Luis Haquin. El espigado zaguero cruceño se desvinculó de Bolívar, al que llegó en junio del año pasado tras ser cedido por Puebla de México.

El ex Oriente Petrolero deja la academia paceña al parecer por no estar en los planes del entrenador español Ignacio González, quien no lo incluyó en la plantilla que realiza una gira por Belo Horizonte, Brasil, con miras a la Copa Libertadores 2021.

Esta situación hizo que Haquin busque otros horizontes y por eso fue transferido al Melipilla, un equipo que ascendió a la primera división del fútbol chileno y se refuerza para encarar el campeonato 2021.

Será su segundo club en el extranjero. En diciembre de 2018 Oriente Petrolero lo transfirió al Puebla mexicano por 250 mil dólares.