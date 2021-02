Maestros alteños afirman que Inicio de clases fue “un caos”

Fuente: El Alteño

Dirigentes del magisterio urbano alteño, reportan que el inicio de clases fue “un caos” porque en muchas unidades educativas “no hay principio de autoridad” ni quien ponga orden al caos que se generó en el primer día de clases.

“Realmente fue un caos el inicio de las labores escolares porque en algunas unidades educativas los que mandaban eran los dirigentes de los padres de familia, en otras los directores y algunas ni siquiera se abrieron las puertas”, informó anoche el dirigente del magisterio alteño Alex Morales.

El representante del sector, no descarta que la gestión se complique más de lo que ya está porque ayer constataron que muchos padres de familia no tienen servicio de internet a domicilio y otros no tienen computadoras como para que los estudiantes se acojan al sistema de educación a distancia.

“Es una pena lo que está ocurriendo con la educación. Para el Gobierno es fácil decir clases sean a distancia pero no dice quién nos va dotar servicio de internet a los estudiantes y profesores. Lo que es peor, en el primer día de clases hemos descubierto que hay familias que no tienen una computadora ni celulares de alta gama. En esas condiciones la educación avanza rumbo al fracaso”, agregó el dirigente.

Por otro lado, reportó que la todas las unidades educativas de El Alto no tienen cámaras de desinfección para luchar contra el virus, por esa razón pidió al Gobierno la dotación de mamelucos para los profesores y estudiantes.

“Así como como están las cosas, vamos a analizar seriamente la situación porque a nosotros nadie nos garantiza la vida y tampoco queremos morir arrodillados ante el Covid por culpa de nuestras autoridades”, agregó el sindicalista.

INAUGURACIÓN

El lunes se hizo la inauguración de la gestión escolar 2021 en medio del rebrote por la pandemia del coronavirus, se anuncia que más de 300 mil escolares volverán a pasar clases bajo la modalidad a distancia, ya que la jurisdicción se encuentra en la categoría de “riesgo alto” a contagios Covid-19.

Frente a ese panorama, algunos establecimientos educativos como la Unidad Educativa Primero de Mayo de la zona del mismo nombre de Distrito 3, la Dirección llevó adelante una inauguración simbólica en el patio del colegio con la presencia de alumnos, padres de familia y maestros.

Manteniendo la distancia, como medida de bioseguridad y evitar los contagios, entre alumnos los alumnos, se comenzó con el acto central, entonando el himno nacional, en medio del malestar de los padres de familia, quienes denunciaron que les “obligaron” a sus hijos a ser parte de la inauguración de la gestión escolar. Según otro padre de familia, solo participaron del acto y luego los alumnos y sus padres retornaros a sus hogares.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Desde el Ministerio de Educación se enfatizó en el refuerzo de las clases con textos y cartillas escolares que complementen la labor en las plataformas educativas. Las novedades propuestas para este año también incluyen la radio educativa y la teleeducación.

El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, explicó que durante las dos primeras semanas de clases se hará una evaluación diagnóstica mientras se distribuyen los textos escolares y las cartillas que complementarán la educación a distancia.

De acuerdo con las conclusiones del Sexto Encuentro Pedagógico, llevado a cabo a mediados de diciembre por el Ministerio de Educación, se determinó el inicio de clases en tres modalidades: presencial, semipresencial y a distancia.

El Viceministro de Educación Regular agregó que la modalidad semipresencial se mantiene en lugares donde el riesgo de contagio es bajo. Según la Resolución Ministerial 01-2021 se dispone que establecimientos con 20 estudiantes por curso pueden aplicar esta modalidad, alternando días de asistencia y solo si se determina que hay bajo riesgo de contagio.

SEGURIDAD

Con el objetivo de precautelar la salud de niñas, niños y jóvenes en etapa de pandemia, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana (SMSC) de la Alcaldía de El Alto, dio inicio a los operativos de control en centros de internet para hacer cumplir las medidas de bioseguridad.

Además, dijo el responsable del área, Dorian Ulloa, que se busca evitar que estos centros se conviertan en focos de contagio de Covid-19 en etapa de educación a distancia. “Al existir disposiciones nacionales para la aplicación de la educación a distancia, nuestro trabajo de escuela segura se trasladará a los internets para que estas actividades económicas cumplan con las medidas de bioseguridad a momento de brindar el servicio a nuestra ciudadanía y sobre todo a nuestros estudiantes que asistirá a estas actividades educativas”, informó Ulloa.