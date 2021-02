Malas noticias para el PSG: Di María se ausentará en el cruce de Champions ante el Barcelona por lesión

El argentino no estará disponible la semana próxima contra el Barça, según confirmó su entrenador, Mauricio Pochettino

Di María, sensible baja en PSG (REUTERS/Stephane Mahe)

Uno de los cruces más esperados de los octavos de final de la actual edición de la Champions League es el que enfrentará al Barcelona y París Saint Germain. El próximo martes se abrirá la llave en el Camp Nou entre el elenco conducido por Ronald Koeman, que parece ir de menor a mayor esta temporada, y el de Mauricio Pochettino, máximo exponente hace años en Francia. El entrenador de los parisinos confirmó una baja sensible: Ángel Di María.

“En una semana el club comunicará los pasos a seguir con Ángel, eso indica que no podrá estar contra el Barcelona”, fue la declaración del estratega argentino, que tampoco tendrá a disposición al Fideo para el duelo de mañana ante el Caen por los 32avos de final de la Copa de Francia. Y además se privará de alinearlo este sábado, cuando los suyos intenten alcanzar al Lille en la cima de la Ligue 1 cuando choquen con el Niza en Parque de los Príncipes.

El rosarino que cumplirá 33 años este domingo tuvo que ser reemplazado pasados los 10 minutos del último compromiso con triunfo ante el Olympique de Marsella, a domicilio. Di María asistió a Kylian Mbappé para abrir el tanteador y casi de inmediato tuvo que ser cambiado por Pablo Sarabia debido a una distensión en su femoral derecho.

Pochettino, preocupado por la ausencia de Di María de cara a los próximos partidos del PSG (REUTERS/Benoit Tessier)

“No tenemos por qué variar la idea principal de juego. Está claro que Ángel ha jugado mucho y es importante para nosotros, pero tenemos una plantilla larga, tenemos futbolistas que pueden rendir y ganar partidos. Ese es el objetivo”, fue el análisis de Pochettino. Y añadió: “No tomamos los partidos de competición para hacer ensayos. Mañana competiremos de la mejor manera posible para ganar y luego pensaremos en el partido de liga”.

La baja del ex Real Madrid y Manchester United se registró justo después del fuego cruzado dialéctico entre protagonistas del Barça y el PSG. Di María declaró hace algunos días que su compatriota Lionel Messi tenía muchas posibilidades de ser su compañero en Francia la próxima temporada, algo que no cayó para nada bien en España y principalmente en Koeman, quien lo cruzó: “Me parece una falta de respeto. Alguien se puede equivocar en decir una cosa así. Sobre todo por no calentar más el partido que tenemos en Champions”.

El argentino intentará recuperarse cuanto antes de este contratiempo y apuntará todos los cañones a la revancha contra los culés, a disputarse el miércoles 10 de marzo en la capital francesa.

La buena noticia para el entrenador argentino es que Mauro Icardi se mostró totalmente recuperado de una molestia y no tendrá problemas en ser convocado. En tanto, para ocupar la plaza de Di María el apuntado es el italiano Marco Verratti.