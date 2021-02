Manfred sobre su sentencia ejecutoriada: Es una agresión a Cochabamba

Fuente: Página Siete

El candidato a la alcaldía de Cercado por Súmate, Manfred Reyes, calificó como una agresión a Cochabamba que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinará mantener la sentencia ejecutoriada en su contra. Agregó que interpondrán una acción para apelar esta determinación.

«Cochabamba no va a aceptar esta agresión, porque no es una agresión a Manfred, porque yo he sido cuatro veces alcalde. (…) Es una agresión a Cochabamba, los cochabambinos no pueden estar con lo dedos en la boca, saben perfectamente sobre la presión que se ha dado y vamos a ver que va a pasar en estos días», declaró Reyes en radio Fides.

En la tarde se dio a conocer que el TSJ denegó el recurso de casación interpuesto por el candidato, para dejar sin efecto la sentencia ejecutoriada que tiene desde el 2015. Esta determinación podría dejarlo fuera de la carrera electoral porque la Constitución niega el derecho político a quienes tiene esta figura legal en su contra.

El postulante por Súmate manifestó que continuará habilitada, porque el fallo “no tiene ni pies ni cabeza”. Asimismo indicó que antes de que la justicia tome esta decisión, un magistrado se contactó con él para decirle que eran presionados.