Maquera asegura que Patana es inocente y estuvo encarcelado injustamente

Fuente: erbol.com.bo

El candidato del MAS a alcalde de El Alto, Zacarías Maquera, sacó cara este jueves por Édgar Patana, de quien aseguró que es inocente y que estuvo encarcelado de manera injusta en el proceso por los 33 vehículos desaparecidos del Gobierno Municipal.

“Es inocente, yo quiero ser muy sincero, yo conozco la palabra de Dios, en la vida no hay que juzgar”, dijo Maquera, quien fue presidente del Concejo Municipal cuando Patana era Alcalde.

El postulante del MAS se pronunció después de que la justicia decidió anular la sentencia de cuatro años de cárcel por el caso de los 33 vehículos, aunque aún continúa el proceso para un nuevo juicio.

Maquera aseguró que Patana no ha robado los vehículos de la Alcaldía alteña, no obstante, señaló que pudo incumplir deberes al no tomar acciones una vez que se supo por auditoría sobre la desaparición de los motorizados.

Consideró que el exalcalde estuvo preso injustamente, pero enfatizó que tarde o temprano se sabe la verdad. “Yo conozco a Dios, no hay que calumniar, no hay que mentir”, recalcó.

Respecto a su caso, Maquera rechazó declaraciones de políticos que le acusan de tener procesos en su contra.

Aseguró que hasta el momento no conoce procesos instaurados en su contra, pero de existir aseguró que se presentaría a declarar con alegría, para defenderse.

El candidato del MAS consideró que se impulsan procesos acusándolo él y Patana por “sembrar odio” contra los aymaras.

“¿Por qué siembran tanto odio a los aymaras, a los pueblos? ¿Acaso no conocen la palabra de Dios? Hay que leer la Biblia, porque no somos eternos todos”, agregó el “Ratuki”.