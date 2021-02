Mario Cronenbold: “Hablar de federalismo es como comerse el postre antes de tomarse la sopa”

_Usted se estaba preparando para postular a la Alcaldía de Warnes, ¿qué lo hizo cambiar de planes y presentar su candidatura a la Gobernación de Santa Cruz?

Hice una gestión que la gente la considera muy bien. Transformamos el municipio de Warnes con obras; construimos un parque industrial con inversión pública-privada. Pasamos de no tener un solo módulo educativo a contar con 38, de instalar guarderías, viviendas solidarias, construir viaductos, autopistas, centros comerciales y politécnicos. Gestionamos Bs 3.600 millones para Warnes y eso me habilitaba para ir a una reelección y estaba preparado para eso, pero comenzó a sonar mi nombre en las redes sociales, promovido por los sectores (afines al MAS) que decían que el único que podía ganar la Gobernación era Mario Cronenbold. Al principio no le daba mucha importancia, pero las organizaciones comenzaron a presionar, tomé la decisión y aquí estamos.

_Usted fue acusado de vínculos con el narcotráfico, de corrupción y estuvo dos veces en la cárcel. ¿Cómo hace para llegar al electorado y pedir el voto?

La gente sabe que me han investigado de todo y he salido inocente. Nunca pudieron demostrar la culpabilidad. Bolivia es el único país del mundo donde una persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Normalmente alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero acá estamos al revés. Siempre he dicho que todos creemos que estamos sanos hasta que nos hacen un hemograma completo que muestre los niveles de azúcar, de colesterol y de los triglicéridos.

En mi caso, puedo decir que soy el único político que está limpio porque he sido investigado, analizado de crin a cola. Me investigaron durante 38 días, intentando involucrarme en un caso de narcotráfico hasta que se demostró que fui una víctima de una red de extorsión en el caso Ostreicher.

Tuve el valor de denunciarlo y demostrarlo. Estamos hablando de gente poderosa, como de dos asesores legales del Gobierno (de Evo Morales), con poderes amplios y suficientes, ratificado por cinco ministros de Estado, fiscales del distrito, presidente del Tribunal de Justicia, fiscales y jueces que formaban parte de esta red de extorsión. Tuve el valor, no solo de salir a limpiar mi nombre, sino a denunciar esta red. ¿Cómo salieron ellos? Por el juicio abreviado, diciendo que me extorsionaron.

_¿Por qué lo vincularon con John Wilson Díaz, colombiano que fue detenido en Paraguay por narcotráfico?

No es lo que se dice, sino lo que se demuestra. Es fácil acusar a un político de narcotráfico, de tildarlo de corrupto, pero hay que demostrarlo. Nunca existió esa relación.

_¿Recibió el cheque de $us 100.000, como fue denunciado?

Recibí el cheque de una prestamista, Marisol Negrete. A eso se dedica la señora, incluso le prestó dinero a Blooming y se quedó con los terrenos que estaban en garantía porque el club no le pagó. La señora Negrete me entregó un cheque endosado por ella. Me hizo un préstamo para un concierto (de música), eso ya está aclarado.

Nunca existió un nexo con ese famoso narcotraficante, tengo mi certificado que lo dice, incluso fui cinco veces para demostrar que nunca he sido narcotraficante y que fui víctima de una extorsión. También fui investigado por mí Gobierno (del MAS) y he sido investigado durante nueve meses y medio por la señora Jeanine Áñez, socia de (Luis Fernando) Camacho, que entraron a mi casa, vulneraron todos mis derechos y me abrieron 16 procesos.

_Entonces, ¿por qué lo llevaron a la cárcel?

Por ser masista. Se entraron en mi casa simplemente por pensar distinto. No presentaron orden de allanamiento. Toda la Unión Juvenil Cruceñista, el brazo armado de Camacho, se entró a mi casa y me llevaron detenido, simplemente por ser masista como si eso fuera un delito.

Estando preso, recién aparecen las denuncias de varios hechos, pero todas cayeron por su propio peso. El entonces ministro de la Presidencia de la señora Áñez, Jerjes Justiniano Atalá, que fue puesto por Camacho, declaró en La Paz que ninguno de los procesos en contra de Mario Cronenbold tenían fundamentos y que todos se iban a caer. Creo que eso le costó la pega, porque lo volaron al poco tiempo de haber emitido la declaración. Lo que Jerjes decía era cierto y salí libre, no porque Arce ganó (la Presidencia), salí libre el 3 de septiembre de 2020 con la señora Áñez de candidata y (Arturo) Murillo de ministro de Gobierno. Se cansaron de vulnerar mis derechos, se cansaron de buscar pruebas contra mí, pero no las encontraron porque no existen.

_¿Esta elección es una revancha para usted?

Todos los días que estuve en la cárcel pedí a Dios para que no permitiera que a mi corazón entrara el odio, el rencor, la venganza o la revancha.

Por eso, cuando salí libre y después de que ganó el MAS escuché por ahí que exigían cárcel contra Camacho y casi perdí la candidatura por una declaración que hice para que no existiera persecución. Cuando alguien pasa por lo que yo viví tiene dos opciones: o deseas venganza, para que tu adversario viva lo que uno vivió. El otro es el perdón, y yo tomé ese camino, porque no quiero que nadie pase por lo que yo pasé.

_¿Qué le pasó en la cárcel?

No fue tanto mi estadía en la cárcel, sino la forma cómo fui detenido. Destruyeron mi casa y transmitían al vivo porque yo era el trofeo. Lanzaban cohetes y mis hijos lloraban porque no entendían lo que estaba sucediendo. Me apuntaron con dos pistolas para que firmara la renuncia a la Alcaldía. En ese momento me hicieron pedir disculpas, solo por ser masista. Hice lo que me pidieron con tal de proteger a mi familia. Hasta ahora mis hijos no logran superar ese trauma. Esa gente hizo mucho daño. Estando en mi casa llamaban a Camacho para decirle que me tenían detenido, además consultaban si me mandaban a la frontera o me llevaban preso.

_¿Qué opinan sus hijos de que postule a la Gobernación?

Mi hijo, cuando ganó Arce, se lanzaba al piso de emoción. Él pensaba que si perdía el MAS íbamos a pasar por lo mismo. Fueron momentos muy duros porque mi familia no tenía nada que ver y mis hijos no tenían por qué padecer todo esto. Criticaron tanto los errores del MAS, pero ellos lo hicieron peor. Me agarraron como a un maleante, como a un violador; me subieron a una camioneta y me echaban agua y me hacían pedir perdón. Querían llevarme al Cristo, como un trofeo.

_¿Cómo ve a Camacho, su adversario político?

Ya lo perdoné. Él encabezó todo contra mí, pero ya pasó. Camacho es un buen cívico, pero un pésimo político y un hombre sin palabra.

_¿Por qué?

El primer elemento, dijo que no sería candidato presidencial, pero fue candidato. Cuando estuvo en el Comité Cívico le pidió a Óscar Ortiz (en 2019) que bajara su candidatura y pidió el voto útil, pero cuando le tocó a él (en 2020) dijo que estaba en su derecho de ser candidato.

En las elecciones pasadas el MAS tuvo tres jefes de campaña: a Evo, la gestión desastrosa de Jeanie Áñez y a Camacho, que se resistió a bajar su candidatura. Además, hubo una deslealtad a tu amigo y compañero al grabar una conversación. También le sacó la mugre a Rubén Costas, lo calificó de viejo político, pero ahora está a picos con Rubén. Le sacó la mugre a Angélica Sosa, ahora anda a picos.

Una persona que no tiene palabras es peligrosa. Responsabilizan a la señora Áñez por su pésima gestión, pero ella tuvo a Camacho y a Costas de aliados. Ellos pusieron ministros. El jefe financiero de las empresas de Camacho fue designado director nacional de Impuestos; él se encargó de limpiar las deudas de las empresas de Camacho con el Estado.

_A 20 días para las elecciones, ¿cómo ve sus posibilidades para la Gobernación?

Las voy a ganar. Tengo la mejor propuesta para Santa Cruz. Estén seguros que no pediré a la gente que paremos de trabajar por 21 días. Él (Camacho) quería ser presidente a la fuerza. Utilizó el civismo y eso no corresponde. Su discurso era que el MAS no volviera nunca más, pero volvimos y con más fuerza. Él tiene una deuda con la gente a la que hizo paralizar este país. Muchas personas la pasaron mal porque no tenían dinero para comer. Es fácil pedir a la gente que haga paro cuando tienes cuentas en paraísos fiscales.

_Si usted gana la Gobernación, ¿entregará Santa Cruz al centralismo?

Esto no es una casa o un auto para entregar las llaves a nadie. Soy un cruceño, hasta más camba que él. No iré nunca en contra de mi tierra ni de mi gente. Ni siquiera en los momentos duros me fui, estoy aquí parado y sigo aquí. Lo primero que haré es pedir el censo para que el departamento reciba lo que le corresponde.

Si gestionamos el hospital de cuarto nivel, ¿eso es vender a Santa Cruz? En ese hospital atenderán a los de la izquierda, del centro y de la derecha. Si hacemos la carretera Cotoca-Warnes gana Santa Cruz. Muéstreme la obra estrella de los 15 años de la Gobernación. Solo utilizan a Santa Cruz. La gente en este momento no quiere confrontación, paro, ni cabildo, quiere trabajo y salud.

_El presidente Arce es acusado de condicionar las obras a cambio de apoyo a los candidatos masistas. ¿Qué opina?

Se dicen muchas cosas, pero la realidad es otra. Qué dice el presidente Arce. El hospital de cuarto nivel en Santa Cruz ya debió estar construido para atender los problemas renales y neurológicos. Tenemos $us 200 millones paralizados con inversión llave en mano, ¿sabe por qué? porque no hubo coordinación.

El gobierno departamental no fue capaz de garantizar los terrenos para que se construyera el hospital. Eso es lo que sucede en Santa Cruz. Si yo coordino me tildan de traidor, y ese es el error. Coordinar no tiene nada que ver con traición. Qué tiene de malo que me siente con el Gobierno y le informe que tengo el terreno para construir el hospital. Yo entregaré obras y desarrollo para Santa Cruz.

_¿Qué opina del federalismo?

Es como comerse el postre sin haberse tomado la sopa. Primero tiene que funcionar la autonomía y tiene que profundizarse para después hablar de federalismo. Hemos tardado más de 15 años para incorporar la autonomía, ahora quieren cambiar de bandera y de discurso. El federalismo no funciona con una firma, le mienten a la gente. Gastaron la bandera del civismo, la de la autonomía y ahora es el federalismo.

_¿Está acabada la autonomía?

No, más bien la vamos a profundizar porque es buena, pero la autonomía sin recursos es como un auto sin gasolina, no funciona.

_¿Qué hará?

En primer lugar, el censo para que haya una redistribución equitativa de los recursos porque estamos atendiendo a la gente que llega de otros departamentos con los mismos recursos. Segundo, no puede ser que seamos unos extiende manos. La Gobernación de Santa Cruz solo gestiona el 6% de su presupuesto con recursos propios, qué significa eso, que de seguir así si se acaba el gas y el petróleo habrá que convertir a la Gobernación en un museo. Falta gestión.

_¿Creará nuevos impuestos para generar más recursos?

No es cuestión de impuestos, es de generar nuevas políticas. Por ejemplo, haremos Puerto Busch, pero no solo para la exportación de nuestros productos, sino que recuperaremos nuestros ríos porque eso es competencia de la Gobernación.

Podemos utilizar parte de esa zona para convertirlo en playa y entregar en concesión a los hoteles para que desarrollen el turismo y sirva para generar ingresos. No vengo de administrar las empresas de papá, vengo de administrar con éxito un municipio, vengo de ganar elecciones no de perder. Un banco me ofreció $us 500 millones para desarrollar nuestros proyectos a una tasa de interés mensual del medio por ciento y del 6% anual.

_Según candidatos a la Alcaldía de Porongo, hay localidades en ese municipio que no cuentan con electricidad ni agua potable. ¿Qué opina?

Eso de la falta de agua potable es interesante. Resulta que la Gobernación asegura que en el departamento existe una cobertura c total de los servicios de electricidad y de agua potable; sin embargo, hay poblaciones en las que consumen agua turbia, cruda, sin potabilizar. En estos últimos 15 años la Gobernación administró unos $us 200 millones, incluso hubo años en que se multiplicaron en $us 300 millones.

¿Dónde invirtieron esa plata? Dijeron que en agua, pero en Cuevo toman agua turbina, en la Chiquitania hay comunidades que reciben agua dos horas al día. Tenemos un proyecto para la construcción de una estación de bomberos integral y con hidrantes en la Chiquitania para que no sigan ardiendo nuestros bosques.