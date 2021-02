MAS y CC piden revisar habilitación de Reyes Villa

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por Súmate, Manfred Reyes Villa, recibió su resolución de habilitación de manera física ayer. Sobre el tema, dos diputados, uno de Comunidad Ciudadana (CC) y el otro del Movimiento Al Socialismo (MAS), reclamaron que se pasó de largo al menos tres causales de inhabilitación.

El diputado del MAS, Héctor Arce, indicó que tienen 600 hojas recabadas del Tribunal Electoral Departamental (TED), del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el juzgado que demuestran la ilegalidad del candidato.

“Tenemos información completa sobre este hecho irregular de habilitación de Manfred Reyes Villa. Llegamos a la conclusión de que hubo una arbitrariedad de parte de los vocales que aprobaron la habilitación”, dijo.

Por este motivo, Arce explicó que trabajan en un recurso de revisión extraordinaria de la resolución de habilitación, porque su participación como candidato a la Alcaldía es “inaceptable”.

Por su parte, el diputado de CC Saúl Lara también se refirió al tema como un hecho irregular. Pide a Reyes Villa que se apegue a la ley y esperan que el Tribunal Constitucional se pronuncie.

“Recuperar la democracia significa cumplir la ley. No nos interesa si es Manfred Reyes Villa, César Dockwailer o Willma Alanoca, tan sencillo como eso. Si el señor Reyes Villa no cumple la ley, no puede estar habilitado”, aseveró Lara.

Las tres causas de inhabilitación que ambos políticos alegan son: por haber estado fuera del país durante 10 años, hace uno que volvió; vive en Tiquipaya y no debería presentarse para Cercado, y una sentencia ejecutoriada. Tres razones que el TSE analizó y resolvió habilitarlo.