Médicos advierten que campañas repuntarán contagios

Fuente: Página Siete

Los contagios en esta segunda ola se incrementarán debido a las concentraciones que realizar los candidatos para las elecciones subnacionales, advirtió el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero. Agregó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debió prohibir que los postulantes aglomeren a personas.

«Va a dar miedo lo que pase en unos días por las campañas electorales, hace unos días en El Prado vimos a cientos de militantes del MAS, que hicieron toda una campaña fuerte y ahí es el contagio, lo mismo pasa con los otros partidos. Esas campañas políticas serán lo que fueron las fiestas de fin de año, que iniciaron el rebrote», declaró a Página Siete Digital.

A 31 días de realizar los comicios regionales, las diferentes organizaciones políticas incrementaron su actividad proselitista con convenios con sectores en espacios cerrados y recorridos por las calles con multitud de personas, en muchos casos sin respetar las medidas de bioseguridad. Al momento el país atraviesa por una propagación de contagios.

Romero cuestionó al presidente del TSE, Salvador Romero, por no modificar la fecha de las elecciones subnacionales. Complementó que un incremento de casos será responsabilidad del Órgano Electoral puesto que tampoco restringieron los actos de las campañas electorales.

«El temor más grande que tenemos son las campañas y ese señor Romero que no entiende razones, es un caprichoso extremo. El Tribunal Electoral no para las campañas es nuestra pesadilla, es nuestra tortura Salvador Romero. Es un tipo de muy mala fe Romero, no sé que tipo de compromiso político tendrá», señaló.

El titular del Sirmes adelantó que la próxima semana solicitarán una audiencia al TSE. En la misma le presentarán estudios médicos que demuestran el peligro que significa realizar las subnacionales, previstas para el 7 de marzo, y las aglomeraciones masivas por actos proselitista.