Médicos vacunados contra Covid-19 no presentan síntomas adversos

Los 15 primeros médicos del hospital Viedma en ser vacunados contra la Covid-19, con la Sputnik-V de Rusia, no presentaron síntomas adversos a 24 horas de haber recibido la primera de dos dosis, informó ayer el director del centro, Cristian Gómez.

“No se ha observado efectos adversos en las 15 personas que el domingo han recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik-V”, dijo.

La primera enfermera en ser vacunada, Zulma Fernández, dijo: “Por el momento estoy bien, no siento ningún síntoma adverso, sólo en el sitio, donde aplicaron la vacuna duele un poco. No tengo fiebre ni dolores musculares”.

Añadió: “Mañana me toca hacer turno, yo creo que ahí nos van a revisar. Nos han pedido que informemos si teníamos algún síntoma, pero hasta ahora nadie ha presentado nada”.

De la misma manera, el primer médico intensivista que recibió la vacuna, Daniel Quispia, señaló que no siente “ni siquiera dolor en el lugar donde se le aplicó el pinchazo”, por lo tanto, “todo parece estar bien”.

“Todo está normal, no tengo ninguna reacción. El miércoles me toca hacer turno y tengo que asistir con normalidad. A las demás personas, les digo tienen que vacunarse, porque no hay otra medida para disminuir los contagios de Covid-19”, dijo Quispia.

El domingo, en el inicio de la vacunación contra la pandemia en Cochabamba, se vacunó a 15 médicos y enfermeras que trabajan en terapia intensiva del hospital Viedma con los pacientes críticos con Covid-19.

Inmunización para el Sur y el Norte

Pese al anuncio que hizo el Sedes de que la vacunación para los médicos de los hospitales del Norte y del Sur continuaría el lunes, recién este martes se realizará la inmunización, informó la secretaria de Salud de la Alcaldía, Giovana Colodro.

Además, señaló que en este primer lote, la central de vacunación será el hospital del Norte, por lo cual los médicos del Sur tendrán que ir a este recinto.

“Ya estamos estabilizando los refrigeradores duales para que ahí tengamos las vacunas en el hospital del Norte”, dijo.

Viedma aplicó primera dosis a 50 trabajadores

El director del hospital Viedma, Cristian Gómez, informó que ayer 50 trabajadores de salud más recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik-V.

Además, esta semana se pretende vacunar al personal que trabaja de cerca con los pacientes con Covid-19 en terapia e internación.

“Estamos pensando vacunar por lo menos a 200 trabajadores (del área Covid-19), en esta primera fase. En la segunda esperamos poder hacerlo al 70 u 80 por ciento del personal que son alrededor de 700”, dijo Gómez.

El fin de semana llegaron a Cochabamba 3.300 vacunas de las 20 mil que arribaron al país. Este lote servirá para inmunizar a por lo menos 1.650 trabajadores en salud. En un inicio, se prioriza a los que trabajan en las áreas Covid-19.

El vocero presidencial, Jorge Richter, indicó que “se va a vacunar a 282 médicos y enfermeras de los centros Covid-19 y 1.218; también, a médicos y enfermeras, de consulta y otros servicios”.