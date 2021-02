Ministra dice que crédito de $us 350 MM es de libre disponibilidad

Fuente: Página Siete

El crédito de 350 millones de dólares de la CAF-Corporación Andina de Fomento es de libre disponibilidad, manifestó este miércoles la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza. Agregó que los recursos pueden ser utilizados para paliar otras urgencias ocasionadas por la pandemia.

“El objetivo de este contrato es una línea de crédito que está orienteda a dar un apoyo presupuestario al Tesoro General de la Nacional, de libre disponibilidad. Este tipo de operaciones están enmarcadas en un conexto que a nivel mundial ha habido muchos requerimiento financieros”, detalló.

Mendoza indicó que el deterioro de las finanzas del Estado hizo que tengan que gestionar un apoyo presupuestario para poder cumplir con requerimientos. Esto no solo contempla lo que se requiera para la pandemia, sino que puede ser destinado a proyectos e inversión pública.

La pasada semanda, el diputado de Comunidad Ciudanana (CC), Carlos Alarcón, denunció que el crédito de la CAF, denominado “para lucha contra la Covid-19”, no destina recuros para frenar el rebrote de la pandemia. Complementó que solo se derivaron aproximadamente $us 60 millones para salud, que irán para radioterapias.

El informe especifica que que el sector transporte obtendrá $us 64,8 millones; energía, $us 62,7 millones; fideicomisos para la inversión pública de los gobiernos regionales, $us 131.9 millones; administración general, $us 14,8 millones; comunicaciones, $us 9,3 millones y agropecuario, $us 3,8 millones.