Ministro Lima retrocede en compromiso de imparcialidad y se entromete en casos judiciales

“Hace unos días recientemente –cuarta contradicción- señaló en relación a las candidaturas de Manfred Reyes Villa y otros ciudadanos, que están pugnando por las gobernaciones y alcaldías, que quizás algún candidato no debería haber sido ya candidato, supuestamente por tener un pliego de cargos ejecutoriado, esas labores corresponden al Poder Electoral no al ministro de Justicia, no le compete la labor de fiscalizar ni de intromisión en otro poder”, remarcó.

Consultado por ANF, el abogado Marcial Huanca calificó las aseveraciones del ministro Lima de muy “desacertadas” y criticó que como autoridad con su conducta solo beneficie a su partido, el MAS, en detrimento de la población en general. “Un ministerio tiene que trabajar de manera independiente para todos los bolivianos, no necesariamente para su partido”, apuntó. Dijo que en esta etapa electoral sus aseveraciones sobre algunos candidatos a las elecciones subnacionales, “le baja su credibilidad y eso significa que no le va a dar mucha fuerza a todo su trabajo que viene realizando, su trabajo va estar empañado por esto y ante la sociedad estará marcado”. Huanca indicó que sería interesante que Lima vele por la globalidad, por las estructuras; es decir, si hay retardación de Justicia, que mejore la justicia para todos; si hay aumentos de casos de violación, que trabaje de manera estructural en algo que permita prevenir ese delito. Pero “no amenazando ni siquiera conminando, porque el ministro Lima en este caso ha ido haciendo conminaciones, aseveraciones que no tienen nada que ver, y más que todo ahora en esta etapa electoral debería ser un ministro Imparcial”. Sobre el caso de Reyes Villa, Huanca indicó que el ministro “claramente lo que dice es que no tiene que ser habilitado, tiene que ser deshabilitado, entonces está apuntando a un objetivo y esto es contraproducente porque claramente es una injerencia”. “Lo reitero por tercera vez: por ningún motivo puede interferirse en un caso concreto”, afirmó Lima en noviembre de 2020, e insistió en que “la independencia judicial está garantizada en el país”.