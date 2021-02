Natxo y la indecisión en la FBF: «En mi carrera nunca viví esto»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

“Nunca viví en mi carrera esta incertidumbre”, sostuvo el director técnico de Bolívar, José Ignacio González, sobre la indecisión en la dirigencia del fútbol boliviano para fijar fecha de inicio de la temporada.

Al vasco se le consultó qué pensaba sobre la alternativa de que el certamen arranque en el cuarto mes del año: “¿en abril? No, ya no me voy a desgastar en este tema. Esto es impensable, posiblemente sólo ocurre aquí. Nosotros empezamos a entrenar pensando que el torneo arrancaba a finales de enero y creíamos que nos íbamos a quedar cortos de preparación, pero luego dijeron febrero, después marzo”, criticó.

Sin fecha oficial para el inicio del torneo local, el objetivo central del cuerpo técnico de la Academia apunta al 9 de marzo y el debut en la fase 2 de la Copa Libertadores frente al representante 3 de Uruguay que se decidirá el 21 de este mes.

“Seguiremos entrenando de cara al 9 de marzo y el torneo doméstico lo planificamos cuando tenga que ser. Esto no me compete y tendré que adaptarme a lo que venga”, agregó.

Viaje a Brasil

Los celestes se trasladarán el fin de semana a Belo Horizonte, Brasil, para continuar con su pretemporada en ese país.

“Aquí tenemos problemas para competir y debido a que esto se hace largo, nos va bien salir un poco y enfrentarnos a rivales fuertes y parecidos a lo que nos tocará en la Copa Libertadores que de momento es el objetivo central.

De momento la dirección deportiva busca concretar al menos tres amistosos hasta el 24 de este mes, fecha en la que el equipo retornará a La Paz. Uno de esos juegos será frente al Cruzeiro de Marcelo Martins el 20 de este mes.